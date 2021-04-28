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Ветеран Карпат и Динамо, которого искала полиция, нашелся

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(2 голосов)

История со счастливым окончанием

Ветеран Карпат и Динамо, которого искала полиция, нашелся

Новина українською

Во вторник полиция Ивано-Франковска объявила в розыск бывшего футболиста Ярослава Думанского 1959 года рождения. О его исчезновении заявила в полицию мама Думанского, который не выходил на связь с 20-го апреля. Правоохранительные органы сообщали приметы мужчины и просили предоставить любую информацию, которая могла бы помочь его найти.

В конце концов, вечером во вторник, 27 апреля сообщество Ветераны футбола Прикарпатья со ссылкой на сына бывшего футболиста сообщила, что Ярослав Думанский нашелся.

Ярослав Думанский родился в Ивано-Франковске (тогда еще Станиславе), где начал карьеру футболиста в местном "Спартаке". С 1977-го по 1981-й играл за "Карпаты" Львов, потом перешел в киевское "Динамо", в составе которого провел 60 матчей, выигрывал золото 1981 году, и Кубок в 1982-м. Также выступал за харьковский "Металлист" и ивано-франковское "Прикарпатье".

В составе юниорской сборной СССР выигрывал чемпионат Европы, с молодежной сборной добыл серебро на Чемпионате мира 1979-го года.

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В статье: Динамо (Киев) Карпаты (Львов) Ярослав Думанский Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (1)
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tarakan (Одесса)
28.04.2021 в 10:33
А что за глубина раскрытия материала? Нашелся где? Что делал неделю?
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