Шацких про Алиева: Мозги надо иметь, что говоришь и кому говоришь
Высказывания Алиева нравятся далеко не всем
Экс-игрок "
- Алиев говорит в своем блоге: "Конечно, этот ходит, который с баранами учился в футбол играть. Бай, баечек, Узбекистан". Раздражает тебя или воспринимаешь как специфический юмор?
– Мозги надо иметь. Я ему звонил, говорил после этого. Мозги надо иметь, что говоришь. Ты же говоришь людям. Когда мне говоришь – это одно. И то я всегда ему за это говорил. Когда играли вместе, травили друг друга. У него юмор такой – туповатый. Говорить людям такие вещи, "баран".
Я же не обзываю его всякими словами в эфире, не говорю, как его называю один на один. Я ему сказал: "Ты что, сынок? Немного соображай, что ты несешь и где несешь". Считаю, это неправильно. Вдвоем можем посидеть, кофе попить, посмеяться. Не более того.
Популярное сейчас
- Львов все дальше от зоны вылета, Рух обходит Ингулец. Таблица УПЛ 2020/21
- Братья Суркисы провели личную и продолжительную встречу с Луческу
- Не Месси и не Роналду: Луческу назвал самого сильного игрока мира
- Александр Заваров: О соперничестве с Марадоной, 10-дневной гауптвахте и отказе Бескову
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО