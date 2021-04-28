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Шацких про Алиева: Мозги надо иметь, что говоришь и кому говоришь

Общие новости
(2 голосов)

Высказывания Алиева нравятся далеко не всем

Шацких про Алиева: Мозги надо иметь, что говоришь и кому говоришь

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Максим Шацких в эфире "Вацко Live" поделился мнением об Александре Алиеве.

- Алиев говорит в своем блоге: "Конечно, этот ходит, который с баранами учился в футбол играть. Бай, баечек, Узбекистан". Раздражает тебя или воспринимаешь как специфический юмор?

– Мозги надо иметь. Я ему звонил, говорил после этого. Мозги надо иметь, что говоришь. Ты же говоришь людям. Когда мне говоришь – это одно. И то я всегда ему за это говорил. Когда играли вместе, травили друг друга. У него юмор такой – туповатый. Говорить людям такие вещи, "баран".

Я же не обзываю его всякими словами в эфире, не говорю, как его называю один на один. Я ему сказал: "Ты что, сынок? Немного соображай, что ты несешь и где несешь". Считаю, это неправильно. Вдвоем можем посидеть, кофе попить, посмеяться. Не более того.

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В статье: Александр Алиев Максим Шацких Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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С.Карпович. (Ланівці)
28.04.2021 в 23:55
Які мозги?Там все пропито.
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