Ассист Зинченко, кошмар Каргбо и интерес к Де Пене. Главные новости за 28 апреля. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Командный и личный успех Александра Зинченко в поединке ½ финала ЛЧ против "Пари Сен-Жермен", но и это не все наши новости на сегодня. Реабилитация форварда донецкого "Шахтера", выборы защитника мадридского "Реала", ужасная травма Ибрагима Каргбо и интерес к вингеру киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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