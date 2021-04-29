Ассист Зинченко, кошмар Каргбо и интерес к Де Пене. Главные новости за 28 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Командный и личный успех Александра Зинченко в поединке ½ финала ЛЧ против "Пари Сен-Жермен", но и это не все наши новости на сегодня. Реабилитация форварда донецкого "Шахтера", выборы защитника мадридского "Реала", ужасная травма Ибрагима Каргбо и интерес к вингеру киевского "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.