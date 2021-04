Стартовала продажа автобиографии тренера сборной Украины Андрея Шевченко

Стартовала продажа книги главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio".

Ее можно купить в итальянских книжных магазинах и в интернете, сообщает Шевченко на странице в Twitter.

На Amazon книга стоит 17,1 евро, доставка бесплатная. Также ее можно прочитать в приложении Amazon за 9,99 евро.

Da oggi in tutte le librerie italiane e online.



