  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стартовала продажа автобиографии тренера сборной Украины Андрея Шевченко
В тренде

Стартовала продажа автобиографии тренера сборной Украины Андрея Шевченко

Общие новости
(1 голосов)
Стартовала продажа автобиографии тренера сборной Украины Андрея Шевченко

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Стартовала продажа книги главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio".

Ее можно купить в итальянских книжных магазинах и в интернете, сообщает Шевченко на странице в Twitter.

На Amazon книга стоит 17,1 евро, доставка бесплатная. Также ее можно прочитать в приложении Amazon за 9,99 евро.

Напомним, что при создании работы с Шевченко сотрудничал Алессандро Альчато, который также помогал в написании книги Андреа Пирло.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
29.04.2021 в 14:21
А в книжці буде як з казахами дома обіс..ся?
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
29.04.2021 в 13:38
хорошо если книга закончится на футбольной карьере-потому что дальше один позор - политика а теперь тренерская работа и персонаж мультика сказочная русь
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...