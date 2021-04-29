Стартовала продажа автобиографии тренера сборной Украины Андрея Шевченко
Фото: dynamo.kiev.ua
Стартовала продажа книги главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio".
Ее можно купить в итальянских книжных магазинах и в интернете, сообщает Шевченко на странице в Twitter.
На Amazon книга стоит 17,1 евро, доставка бесплатная. Также ее можно прочитать в приложении Amazon за 9,99 евро.
Da oggi in tutte le librerie italiane e online.— Andriy Shevchenko (@jksheva7) April 29, 2021
From today in all Italian bookstores and online.https://t.co/79ZElWr6Fj pic.twitter.com/pVZJmN9lkb
Напомним, что при создании работы с Шевченко сотрудничал Алессандро Альчато, который также помогал в написании книги Андреа Пирло.
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