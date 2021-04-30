Ман Юнайтед разгромил Рому, Эмери мстит Арсеналу, Барса проиграла Гранаде. Главные новости за 29 апреля

UA-Футбол собрал для вас главные новости за четверг, 29 апреля

“Манчестер Юнайтед” разгромил “Рому” в первом полуфинальном матче Лиги Европы. “Рома” в первом тайме потеряла из-за травм трех игроков, в том числе и вратаря Пау Лопеса, но выигрывала 2:1 (Пеллегрини, Джеко – Фернандеш). Однако после перерыва “Юнайтед” забил римлянам пять безответных голов. Дубль сделал Кавани, еще по мячу забили Погба, Гринвуд и Фернандеш. В итоге – 6:2.

Второму английскому клубу добиться победы в первом полуфинале ЛЕ не удалось. “Арсенал” Микеля Артеты минимально проиграл испанскому “Вильярреалу”, который возглавляет бывший тренер “канониров” Унаи Эмери. “Вильярреал” выигрывал 2:0 по ходу матча, но во втором тайме, играя в большинстве, позволил “Арсеналу” отыграть один гол (Пепе с пенальти). Ответные полуфиналы состояться шестого мая.

“Барселона” не воспользовалась шансом выйти на первое место в чемпионате Испании, проиграв в матче 33-го тура “Гранаде”. “Барселона” повела в счете после красивого гола Месси, но после перерыва Мачис и Молина дважды шокировали хозяев. “Барса” проиграла 1:2 и за пять туров до конца чемпионата остается на третьем месте, уступая второму “Реалу” по личным встречам и лидеру “Атлетико” – два очка.

Камбэк Металлиста 1925, Верес теряет очки

Вчера состоялось три матча в Первой лиге. Луцкая “Волынь” рискует отпасть от борьбы за первую тройку после поражения “Полесью” (0:1) , а лидер чемпионата “Верес” сыграл безголевой матч с “Агробизнесом” (0:0) . Драматичной получилась игра “Металлиста 1925” с “Горняком-Спортом”. Харьковская команда играла вдесятером с первого тайма, проигрывала 1:2, но смогла сделать камбек (3:2) .

Лионель Месси хочет остаться в “Барселоне”, несмотря на серьезные попытки “Пари Сен-Жермен” его подписать, информирует испанский телеканал TVE. “Барселона” пока не может предложить контакт из-за аудита, но обе стороны настроены на продолжение сотрудничества. Лео готов пойти на сокращение зарплаты на 50%, но он ожидает от президента Жоана Лапорты работу над улучшением состава.

На главного тренера “Сассуоло” Роберто Де Дзерби вышли два клуба: “Фиорентина” и “Шахтер”, рассказывает La Gazzetta dello Sport. На встрече с боссами “фиалок” Де Дзерби сказал, что ему нужен вратарь, умеющий играть ногами, защитник, умеющий продвигать мяч, а также плеймейкер и вингер. Другими словами – игроки “Сассуоло” Консильи, Кирикеш (Марлон), Джуричич и Бога. “Фиорентина” не готова удовлетворить эти требование, в то время как “Шахтер”, добавляет издание, более сговорчив.