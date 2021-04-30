Зарплата Месси, ½ финала ЛЕ и требования Де Дзерби. Главные новости за 29 апреля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 апреля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Манчестер Юнайтед" Сульшера уничтожает "Рому" Фонсеки, "Арсенал" Артеты уступает "Вильярреалу" Эмери, но и это не все наши новости на сегодня. "Барселона" не пользуется предоставленными шансами, Лионель Месси не хочет покидать клуб, а также рассказываем о требованиях Роберто Де Дзерби и матчах в Первой лиге. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.