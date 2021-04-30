Шевченко: У Лобановского кого не стошнило - играли в старте
Экс-игрок "Динамо" поделился мнением о легендарном тренере
Фото: Replyua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о Валерии Лобановском, под руководством которого он играл за киевское "Динамо".
- Каким человеком был полковник Лобановский?
– Он до сих пор является частью моей жизни. Он был близок, когда мне было от 18 до 21 года, это был самый важный и тяжелый период в жизни меня как футболиста.
- Он суровый учитель?
– Даже нечто большее. Он заставлял нас десятками раз повторять одно и то же. Мы называли это "восхождением к смерти". Бегали под уклоном 16%. Кого не стошнило – играл в старте. Если бы всех вырвало – все бы играли меньше.
Моя выносливость во время быстрого бега произошла от этих страданий. Лобановский был очень жестким, но честным, он нас испытывал.
- Вы когда-нибудь думали сдаться?
– Ни разу. Я был голоден. Не к деньгам, мы неплохо зарабатывали, я хотел успеха в том, что мне нравилось, – сказал Шевченко.
Напомним, что Андрей Шевченко за "Динамо" играл с 1993 по 1999 годы и 2009 по 2012.
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