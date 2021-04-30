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Шевченко: У Лобановского кого не стошнило - играли в старте

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Экс-игрок "Динамо" поделился мнением о легендарном тренере

Шевченко: У Лобановского кого не стошнило - играли в старте

Фото: Replyua

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о Валерии Лобановском, под руководством которого он играл за киевское "Динамо".

- Каким человеком был полковник Лобановский?

– Он до сих пор является частью моей жизни. Он был близок, когда мне было от 18 до 21 года, это был самый важный и тяжелый период в жизни меня как футболиста.

- Он суровый учитель?

– Даже нечто большее. Он заставлял нас десятками раз повторять одно и то же. Мы называли это "восхождением к смерти". Бегали под уклоном 16%. Кого не стошнило – играл в старте. Если бы всех вырвало – все бы играли меньше.

Моя выносливость во время быстрого бега произошла от этих страданий. Лобановский был очень жестким, но честным, он нас испытывал.

- Вы когда-нибудь думали сдаться?

– Ни разу. Я был голоден. Не к деньгам, мы неплохо зарабатывали, я хотел успеха в том, что мне нравилось, – сказал Шевченко.

Напомним, что Андрей Шевченко за "Динамо" играл с 1993 по 1999 годы и 2009 по 2012.

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В статье: Андрей Шевченко Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
Corriere.it

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