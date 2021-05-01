Шевченко вызвал 35 игроков, Шахтер получит нового тренера. Главные новости за 30 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 30 апреля

Совсем скоро заканчивается сезон в УПЛ, после чего часть игроков чемпионата отправятся в свои национальные сборные, дабы начать подготовку к Евро-2020. Украинская команда соберется 15-го мая. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко определился с расширенной заявкой, в которую вошло 35 игроков. Из интересного, стоит отметить трех молодых дебютантов - Леднева, Судакова и Бондаренко. Опытные Мораес и Коноплянка не были вызваны из-за травм, полученных в недавнее время. Также интересно, что не попали в список правый защитник Конопля и вратарь Ризнык. Ну и главная новость - в списке нашлось место для Виталия Буяльского, который редко вызывался при Андрее Шевченко. Отметим, что в окончательную заявку на Евро попадут 26 футболистов .

Это понимали многие, но сейчас информацию подтвердили практически официально. Александр Денисов, который приближен к экс-чемпиону Украины, заявил, что летом 2021-го года донецкий клуб получит нового тренера. С Каштру, контракт которого истекает в конце сезона, никто не будет продлевать сделку. Имя его преемника на данный момент неизвестно, сейчас продолжаются переговоры. Денисов успел также сообщить, что рассматриваться две кандидатуры из Серии А - Роберто Де Дзерби и неназванный специалист.

Интересные новости приходят из Италии. Как передает авторитетный источник La Gazzetta dello Sport, 5-кратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду хочет покинуть "Ювентус". Он уже дал команду агенту, Жорже Мендешу, заняться поисками нового клуба. Источник передает, что португалец стал нервным и начал отдаляться от команды после вылета из Лиги Чемпионов в 1/8 финала. Ранее сообщалось, что его новым/старым клубом может стать "МЮ".

Анатолий Нуриев не сможет помочь закарпатскому "Минаю" в трех последних матчах сезона. Эту информацию полузащитник подтвердил порталу FootBoom. Причина этого - травма футболиста, детали которой неизвестны. Сейчас "Минай" единолично идет на последней строчке и близок к возвращению в Первую лигу. Нуриев в нынешней кампании отметился десять раз, забив 66 процентов голов своей команды.

Решающий матч розыгрыша кубка Украины сезона 2020/21 состоится 13 мая. Начало битвы - в 19:00. В пятницу эту информацию подтвердил официальный сайт УАФ. Отметим, что показываться игра будет на двух телеканалах - "UA:Перший" и "Футбол 1". Сам матч, в котором, к слову, сыграют киевское "Динамо" и луганская "Заря", состоится в Тернополе.