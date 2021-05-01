Срна сегодня празднует День Рождения

Бывший игрок "Шахтера", а сейчас директор по футболу "горняков" Дарио Срна сегодня, 1 мая, празднует свой 39-й День Рождения.

Дарио родился на юго-востоке Хорватии в городку Меткович. Первым его клубом был "Хайдук", откуда он перешел в донецкий "Шахтер".

В Украине Срна провел 15 лет, сыграв 536 матчей во всех турнирах. На данный момент он является рекордсменом по поединкам в футболке "горняков".

Вместе с донецкий клубом хорват завоевал 26 трофеев, в том числе и Кубок УЕФА.

Завершающий сезон в карьере Дарио провел в итальянском "Кальяри", а в 2019 году повесил бутсы на гвоздь.

Также на его счету 134 матчей за Национальную сборную Хорватии, в которых он отметился 22 голами и 29 ассистами.