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Бенефис Буяльского, победа Шахтера, вызов Коноплянки. Главные новости за 1 мая

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А также почти чемпионство Сити и Интера

Бенефис Буяльского, победа Шахтера, вызов Коноплянки. Главные новости за 1 мая

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 1 мая

Десна чуть не проиграла Колосу

Победитель этого матча становился главным претендентом на четвертое место. И сначала игра явно лучше давалась "Колосу", который в первом тайме повел в счете благодаря удару Петрова, а в дебюте второго Чурко удвоил преимущество. Но "Десна" не опустила руки. Калитвинцев классным ударом со штрафного сократил отставание, а затем черниговцы заставили ошибиться Никиту Кравченко. Интересно, что отыгралась Десна уже после того, как играла в меньшинстве - вторую желтую на 67-й получил Огиря. Поединок так и завершился ничьей 2:2. "Колос" идет на четвертом месте, "Десна" отстает на один балл.

Шахтер не собирается отдавать второе место

В оставшимся календаре в 24-м туре у горняков был самый сложный соперник - "Днепр-1". В общем команда Йовичевич сыграла неплохо, но две простые ошибки Батагова привели к голам Дентиньо и Тете. "Днепр-1" сумел ответить лишь на последних минута точным ударом Хобленко. 2:1 в пользу "Шахтера", который оторвался от "Зари" на семь очков.

Буяльский и Караваев разрывают Ворсклу

Конечно, в разгроме полтавчан "виноваты" все динамовцы, но эти двое постарались особо. Буяльский с 6 по 31-ю минуты оформил хет-трик. Две голевые передачи записал на него Караваев, во втором тайме Александр также ассистировал Жерсону Родригесу. Поставил точку в игре Сидклей, которому результативный пас отдал Клейтон. Все, что смогла сделать "Ворскла" - реализованный Кулачем пенальти в первом тайме. 1:5 в пользу "Динамо", полтавчане делят пятое-шестое место с "Десной".

Шевченко вызывает Коноплянку на сбор

В пятницу главный тренер сборной огласил список из 35 футболистов, которые примут участие в сборе национальной команды перед Евро. В нем ожидаемо не оказался Евгения Коноплянки, который не играл с конца марта из-за травмы, да и вообще проводит не лучший сезон (ни одного результативного действия в 10 матчах УПЛ). Впрочем, уже сегодня УАФ объявила, что Коноплянка также вызван, поэтому у него будет шанс поехать на континентальное первенство.

Манчестер Сити вплотную приблизился к чемпионству

Горожане в 34-м туре играли на выезде с "Кристал Пэлас" и победили 2:0 благодаря голам Агуэро и Торреса. Их отрыв увеличился до 13 очков. Если сегодня "Манчестер Юнайтед" проигрывает "Ливерпулю", команда Хосепа Гвардиолы досрочно станет чемпионом. "Челси" тем временем закрепился на четвертом месте благодаря победе над "Фулхэма" 2:0 - оба гола на счету Кая Хаверца.

Мадридские гранды синхронно побеждают

Из топ-чемпионатов в Испании, пожалуй, наиболее увлекательная борьба за чемпионство. Здесь каждая осечка может стать роковой. В 34-м туре "Атлетико" и "Реалу" удалось их избежать. Матрасники играли на выезде с "Эльче" и победили благодаря голу Льоренте. "Реал" обыграл "Осасуну" 2:0 - Милитао и Каземиро отличились на 76-й и 80-й минутах соответственно. Команда Симеоне сохранила лидерство, "Реал" отстает на три балла.

Интер тоже почти чемпион

Нерадзури обыграли "Кротоне" 0:2 (Эриксен и Хакими). "Милан" тоже взял три очка в игре с "Беневенто" (Чалханоглу, Эрнандес). Разница между клубами составляет 13 очков. И если сегодня "Аталанта" не сможет обыграть "Сассуоло", "Интер" получит чемпионский титул.

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