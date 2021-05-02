Сегодня исполняется 35 лет победе Динамо в Кубке Кубков УЕФА

2 мая 1986-го года киевское "Динамо" выиграло свой второй трофей в Кубке обладателей Кубков УЕФА.

В памятном матче киевляне встретились с мадридским "Атлетико" и переиграли соперника с разгромным счетом 3:0. К успеху команду привел легендарный Валерий Лобановский.

Голы забивали Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко.