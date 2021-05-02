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Сегодня исполняется 35 лет победе Динамо в Кубке Кубков УЕФА

Общие новости
(1 голосов)

Киевляне празднуют историческое событие

Сегодня исполняется 35 лет победе Динамо в Кубке Кубков УЕФА

Новина українською

2 мая 1986-го года киевское "Динамо" выиграло свой второй трофей в Кубке обладателей Кубков УЕФА.

В памятном матче киевляне встретились с мадридским "Атлетико" и переиграли соперника с разгромным счетом 3:0. К успеху команду привел легендарный Валерий Лобановский.

Голы забивали Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко.

Читайте такжеНазовите игроков Динамо, выигравших Кубок кубков в 1986-м. КВИЗ
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В статье: Динамо (Киев) Кубок Кубков
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2021 в 12:09
Там Суркис хотел на что-то замахнуться...
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0
0
Hanter44 (Baburka)
02.05.2021 в 11:59
Славная была победа!Поздравляю всех участников того события.
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0
-1
aleks68
02.05.2021 в 12:26
любитель советских "побед"?понятно почему тебя перекосило только от имён бандеры и шухевича.тупая лапотная мразь.
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0
-2


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