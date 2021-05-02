Сегодня исполняется 35 лет победе Динамо в Кубке Кубков УЕФА
Киевляне празднуют историческое событие
2 мая 1986-го года киевское "Динамо" выиграло свой второй трофей в Кубке обладателей Кубков УЕФА.
В памятном матче киевляне встретились с мадридским "Атлетико" и переиграли соперника с разгромным счетом 3:0. К успеху команду привел легендарный Валерий Лобановский.
Голы забивали Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Экс-игрок Карпат может перейти в известный итальянский клуб
- Дентиньо: Шахтёр - лучшая команда в Украине
- Заря - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.05.2021
- Жажа назвал сильнейшего украинского футболиста и отметил сложного оппонента в УПЛ
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
Новости по теме
- 14:28 Украинские "Мы – это Динамо! Киев – это мы". Кличко поздравил столичный клуб с чемпионством
- 14:22 Украинские Александр Заваров: О феерии в сборной СССР, переходе в Ювентус и дружбе с Платини
- 14:25 Украинские Александр Заваров: О соперничестве с Марадоной, 10-дневной гауптвахте и отказе Бескову
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
02.05.2021 в 12:09
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
02.05.2021 в 11:59
Ответить
0
-1
aleks68
02.05.2021 в 12:26
Ответить
0
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...