Бунт на Олд Траффорд, успехи Малиновского, Яремчука и Безуса. Главные новости за 2 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Результаты поединков тура в Украинской Премьер-лиге, но и это не все наши новости на сегодня. Руслан Малиновский не помешал "Интеру" досрочно стать чемпионом Серии А, болельщики "МЮ" сорвали центральный матч тура АПЛ с "Ливерпулем", "Барселона" едва не выпала из гонки за золото, а "Гент" отыгрывается усилиями украинских футболистов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.