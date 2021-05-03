Бунт на Олд Траффорд, успехи Малиновского, Яремчука и Безуса. Главные новости за 2 мая. Аудио
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Читайте такжеБорьба в подвале УПЛ, протесты в Манчестере, голы Месси и Роналду. Главные новости за 2 мая
Результаты поединков тура в Украинской Премьер-лиге, но и это не все наши новости на сегодня. Руслан Малиновский не помешал "Интеру" досрочно стать чемпионом Серии А, болельщики "МЮ" сорвали центральный матч тура АПЛ с "Ливерпулем", "Барселона" едва не выпала из гонки за золото, а "Гент" отыгрывается усилиями украинских футболистов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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