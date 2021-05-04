Лидеры Зари, новый-старый тренер Олимпика и Гаттузо в Шахтере? Главные новости за 3 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Анонс от Андрея Николаевича Шевченко по поводу дальнейшей карьеры наставника, но и это не все наши новости на сегодня. Две кандидатуры на должность главного тренера донецкого "Шахтера", увольнение Юрия Калитвинцева, замена Владимиру Шарану, уход лидеров из луганской "Зари" и результаты игрового дня. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.