Ушел из жизни легендарный капитан Черноморца

После тяжелой и продолжительной болезни оставил этот мир бывший капитан "Черноморца" Владимир Нечаев. Отметивший в августе прошлого года 70-летний юбилей легенда одесского футбола на протяжении многих лет неистово боролся за жизнь, однако несмотря на волю и титанические усилия врачей закаленный спортом организм все же не устоял перед коварным недугом.

Уроженец расположенного вблизи Одессы курортного поселка Затока Нечаев свой путь в профессиональный спорт начинал в футбольной школе одесского СКА, а затем перебрался в Киев, где занимался в Республиканском спортинтернате. Несмотря на перспективу карьерного роста, которую сулили выступления в столичном "Динамо", он вернулся в родные края, где стал протаривать дорожку в главную команду "Черноморца" через дубль. Добившись желаемого, Владимир Нечаев сразу же стал ключевым игроком "моряков", а спустя какое-то время получил капитанскую повязку. Период с 1970-го по 1979-й годы он полностью посвятил себя одесскому футболу, почти девять сезонов отыграв в "Черноморце" и один - в СКА. В разгар сезона-1979, когда в авиакатастрофе разбился ташкентский "Пахтакор", Нечаев был одним из тех, кто поспешил на помощь в создаваемый заново узбекский коллектив. В нем он играл около двух лет, после чего вернулся в Украину - в никопольский "Колос". Именно тогда, весной 1981-го, Владимир Нечаев надолго связал себя с Никополем. Сначала в роли игрока, а затем и тренера. Входил он и в тренерский штаб родного "Черноморца", куда в 1983-м его позвал возглавлявший команду Виктор Прокопенко. В ставшим ему родным клубе Владимир Викторович проработал до 1988 года, после чего был наставником в том же никопольском "Колосе", СК "Одесса", житомирском "Химике", могилевском "Тансмаше", элистинском "Уралане", мелитопольском "Олкоме", никопольских "Электрометаллурге-НЗФ" и "Обрие", а также южноукраинской "Энергии".

Везде, где работал Владимир Нечаев, подопечные стремились показывать содержательный футбол - такой, к которому он был приучен еще со времен своей игроцкой карьеры.

К сожалению, на протяжении почти полутора десятков лет Нечаев не работал, мужественно ведя борьбу с болезнью.

Похоронен Владимир Викторович Нечаев будет 6 мая на Втором Христианском кладбище Одессы, где покоится немало легенд одесского футбола - такие, как Виктор Прокопенко, Ахмед Алескеров, Анатолий Зубрицкий, Юрий Заболотный, Григорий Сапожников, Виталий Фейдман.

Коллектив UA-Футбол глубоко скорбит по поводу смерти легендарной личности и выражает соболезнования родным и близким Владимира Нечаева.