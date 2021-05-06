Вылет Реала из ЛЧ, приз Малиновскому и колено игрока Барсы. Главные новости за 5 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Реал" вылетел из Лиги чемпионов, поэтому нас ждет английский финал турнира, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты поединков УПЛ, награда для Руслана Малиновского, отсутствие прогресса у "Оболони", дата поединка между "МЮ" и "Ливерпулем", а также очередная операция для таланта каталонцев. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.