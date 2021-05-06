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"Игра мертва без гения касаний". Сегодня отмечает День рождения Александр Рыкун

Общие новости
(1 голосов)

"Виват, Рыкун! Пора за дело, Саня!"

"Игра мертва без гения касаний". Сегодня отмечает День рождения Александр Рыкун

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Валерьевич Рыкун родился 6 мая 1978 года в Днепропетровске. Украинский полузащитник выступал за мариупольский "Ильичевец", "Днепр", харьковский "Металлист" и полтавскую "Ворсклу".

Атакующий полузащитник провел 8 матчей за национальную сборную Украины. Дебют состоялся 21 марта 2002 года в товарищеском матче со сборной Японии.

На поле Рыкун выделялся потрясающим видением поля, он отдавал эффектные результативные передачи и выводил нападающих один на один с вратарями в неочевидных ситуациях. На протяжении карьеры Александр регулярно обвинялся в систематических нарушениях спортивного режима и злоупотреблении алкоголем.

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В статье: Александр Рыкун
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Комментарии (3)
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Исследователь
06.05.2021 в 11:49
Да у него был бешеный потенциал.
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.05.2021 в 11:32
Единственный футбольный алкоголик, потерять которого действительно было жаль...
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Tasha (Киев)
06.05.2021 в 10:10
Як же жаль, що Рикуна не реалізував себе повністю, мали б ще одного володаря Золотого М'яча
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