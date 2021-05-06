Гецко: Переедет ли Шевченко работать в Италию? Зависит от выступления сборной Украины на Евро

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко прокомментировал сообщения СМИ о желании главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко попробовать свои силы на клубном уровне, в частности, в Италии.

"Это естественно, поскольку, на мой взгляд, класс наставника лучше всего определяет его отдача на клубном уровне, когда быстро убеждаешься, чего ты стоишь на самом деле. Это совершенно другой "фронт", требующий каждодневной, рутинной работы, когда нужно постоянно держать руку на пульсе, часто брать ответственность на себя. В сборной все иначе, в твоем распоряжении собраны сильнейшие игроки, к подготовке которых ты не имеешь отношения и твоя задача - умело использовать их лучшие качества.

Андрей Шевченко свою тренерскую карьеру начал сразу со сборной. И доказал, что чужого места не занимает. Он всегда был амбициозным футболистом, важно, что не исчезло честолюбие у него и на тренерском мостике. Почему Шевченко хочет попытать счастья именно в Италии? Скорее всего, защищая на протяжении многих лет цвета "Милана", у него была возможность изучить менталитет жителей этой красивой страны, у него там имеются серьезные связи, нет языкового барьера, не возникнет проблем и с помощниками.

Сможет ли Шевченко громко заявить о себе за рубежом на клубном уровне? А почему бы и нет, ведь он сумел довольно быстро доказать свою профпригодность в сборной Украины, на вооружении которой немало тактических схем, домашних заготовок, что свидетельствует о качественной "режиссуре".

Когда ждать ухода Шевченко? На мой взгляд, хотя он и связан длительным контрактом с УАФ, но очень много будет зависеть от того, как его подопечные летом выступят в финальной части чемпионата Европы"", - сказал Гецко.