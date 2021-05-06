  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Селезнев: Когда ты выходишь играть против Ингульца – ну зачем тебе бегать? Играй головой
В тренде

Селезнев: Когда ты выходишь играть против Ингульца – ну зачем тебе бегать? Играй головой

Общие новости
(3 голосов)

Опыт не пропьешь

Селезнев: Когда ты выходишь играть против Ингульца – ну зачем тебе бегать? Играй головой

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился мнением об Артеме Милевском и Александре Алиеве.

– Милевский – легенда "Динамо"?

– Да, я считаю, да.

– Алиев?

– Ну слушай, они сколько "Динамо" отдали. Я понимаю, о чем люди говорят – гуляки, пьющие, ну да. Надо же о чем-то говорить, я беру качества футбольные.

Таких талантов, как Милевский, я не видел. На моем опыте, то, что он творит – с Милевским я рад бы поиграть. На него сейчас все ругаются, мол заканчивать – этот человек даже играя с "Динамо" ни разу не потерял мяч. Да, движение, понимаю, что ему тяжеловато.

В наше время мы играли против "Аякса", "Наполи". Но когда ты выходишь играть против того же "Ингульца" – ну зачем тебе бегать? Ну ты ж должен играть, ты сильнее классом, играй головой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Александр Алиев Евгений Селезне
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
07.05.2021 в 00:12
еще бы. как известно, играя против Наполи или Аякса, твое исполнительское мастерство автоматически повышается до уровня этих клубов, так что всякие Ингульцы должны ставать в позу цапли при виде твоего футбольного величества и когда этого спившегося малоросса перестанут хайпить
Ответить
+1
0
ts0y (Чернигов)
07.05.2021 в 00:06
Пенальти головой забивать? Что-то новое)
Ответить
+2
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
07.05.2021 в 00:02
О, новые подробности: по ходу в Колосе он не только бухал и тренировки прогуливал, но ещё и бегать по полю отказывался
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2021 в 00:00
А если немного этой головой подумать, то что-бы играть головой, нужно хорошо бегать.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...