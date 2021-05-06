Селезнев: Когда ты выходишь играть против Ингульца – ну зачем тебе бегать? Играй головой

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился мнением об Артеме Милевском и Александре Алиеве.

– Милевский – легенда "Динамо"?

– Да, я считаю, да.

– Алиев?

– Ну слушай, они сколько "Динамо" отдали. Я понимаю, о чем люди говорят – гуляки, пьющие, ну да. Надо же о чем-то говорить, я беру качества футбольные.

Таких талантов, как Милевский, я не видел. На моем опыте, то, что он творит – с Милевским я рад бы поиграть. На него сейчас все ругаются, мол заканчивать – этот человек даже играя с "Динамо" ни разу не потерял мяч. Да, движение, понимаю, что ему тяжеловато.

В наше время мы играли против "Аякса", "Наполи". Но когда ты выходишь играть против того же "Ингульца" – ну зачем тебе бегать? Ну ты ж должен играть, ты сильнее классом, играй головой.