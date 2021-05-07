Финалисты Лиги Европы, вылет Миная, зарплата Де Дзерби. Главные новости за 6 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 мая

В финале Лиги Европы 26 мая встретятся “Вильярреал” и “Манчестер Юнайтед”. “Вильярреал” смог не пропустить в ответном матче Лиги Европы с “Арсеналом” (0:0) и отстоять победный результат первой игры (2:1). Для главного тренера “Вильярреала” Унаи Эмери это будет пятый финал Лиги Европы. Три из них (во главе “Севильи”) он выиграл.

Второй полуфинал имел полуформальный характер. “Рома” сыграла зрелищно против “Манчестер Юнайтед” и забила команде Сульшера три мяча, но МЮ ответил дублем Кавани. Как итог – победа “Ромы” 3:2, но 5:8 за суммой двух матчей в пользу “Юнайтед”.

Закарпатский “Минай” изначально планировал бойкотировать матч 23-го тура УПЛ с “Шахтером” из-за аномальных ставок на игру у букмекеров, но все же вышел на поле “Олимпийского” и игра началась с 35-минутным опозданием. Несостоявшийся демарш “Миная” не привел к сенсации. “Шахтер” забил закарпатцам четыре мяча (дубль Степаненко, Соломон и Майкон), лишил их шансов на спасение, а сам гарантировал себе второе место. После окончания матча журналист телеканала "Футбола" Мирослав Небеснык сообщил, что “Минай” будет распущен.

Помимо “Миная”, вчера свои матчи провели еще четыре команды из нижней половины таблицы УПЛ. “Рух” забил три безответных мяча “Олимпику” (3:0) и продлил свою серию без поражений до шести матчей, а “Ингулец” минимально переиграл ФК “Львов” (1:0) благодаря голу Бартуловича.

Авторитетная итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер “Сассуоло” Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие возглавить “Шахтер” в следующем сезоне. 41-летний тренер получит контракт на три года и будет зарабатывать два миллиона евро в сезон. Также “Шахтер” выразил готовность по возможности подписать некоторых футболистов "Сассуоло". В частности Де Дзерби хочет видеть с собой в новой команде вратаря Андреа Консильи, а также хавбека Филипа Джуричича и вингера Жереми Бога.