Минай - R.I.P, список Шевченко - трэш, куча трансферных инсайдов | ТаТоТаке №224
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№224) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив обсуждают 25-й тур УПЛ.
Выясняют, кто виноват в том, что "Минай" отказывался выходить на матч с "Шахтером"? Кто получит последнюю путевку в еврокубки? Куда катится "Заря"? Что творит "Олимпик"?
Кроме того, в выпуске ведущие проанализируют куча трансферных инсайдов, анализ списка Андрея Шевченко на Евро и анонс чего-то глубокого на украинском футбольном ютубе.
- Чем пахнет Минай? Несколько версий
- Единственный важный матч тура
- Колос - рекордсмен по пенальти. WTF?
- Александрия - это мерзость
- Кто возьмет последнюю путевку в еврокубки?
- Заря обыденно взяла бронзу
- Куда катится Заря?
- Инсайд о будущем Скрипника
- Вот что спасло Олимпик
- Почему вернулся Санжар?
- Гельзин о своей дисквалификации
- Список Шевченко. Осторожно, много злости!
- Новые претенденты на Супрягу
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Источник:ТаТоТаке
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Sknort (Світловодськ)
07.05.2021 в 15:24
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