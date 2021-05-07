Минай - R.I.P, список Шевченко - трэш, куча трансферных инсайдов | ТаТоТаке №224

В новом выпуске ТаТоТаке (№224) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив обсуждают 25-й тур УПЛ.

Выясняют, кто виноват в том, что "Минай" отказывался выходить на матч с "Шахтером"? Кто получит последнюю путевку в еврокубки? Куда катится "Заря"? Что творит "Олимпик"?

Кроме того, в выпуске ведущие проанализируют куча трансферных инсайдов, анализ списка Андрея Шевченко на Евро и анонс чего-то глубокого на украинском футбольном ютубе.