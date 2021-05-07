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Минай - R.I.P, список Шевченко - трэш, куча трансферных инсайдов | ТаТоТаке №224

Общие новости
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Минай - R.I.P, список Шевченко - трэш, куча трансферных инсайдов | ТаТоТаке №224

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№224) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив обсуждают 25-й тур УПЛ.

Выясняют, кто виноват в том, что "Минай" отказывался выходить на матч с "Шахтером"? Кто получит последнюю путевку в еврокубки? Куда катится "Заря"? Что творит "Олимпик"?

Кроме того, в выпуске ведущие проанализируют куча трансферных инсайдов, анализ списка Андрея Шевченко на Евро и анонс чего-то глубокого на украинском футбольном ютубе.

  • Чем пахнет Минай? Несколько версий
  • Единственный важный матч тура
  • Колос - рекордсмен по пенальти. WTF?
  • Александрия - это мерзость
  • Кто возьмет последнюю путевку в еврокубки?
  • Заря обыденно взяла бронзу
  • Куда катится Заря?
  • Инсайд о будущем Скрипника
  • Вот что спасло Олимпик
  • Почему вернулся Санжар?
  • Гельзин о своей дисквалификации
  • Список Шевченко. Осторожно, много злости!
  • Новые претенденты на Супрягу

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Sknort (Світловодськ)
07.05.2021 в 15:24
Юрій Мартинов "Зірка-НІБАС"
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