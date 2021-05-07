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Украинская бригада арбитров рассудит один из решающих матчей чемпионата Греции

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(1 голосов)

Отметим, что УАФ делегировала в Грецию не Монзуль

Украинская бригада арбитров рассудит один из решающих матчей чемпионата Греции

Новина українською

В Комитет арбитров УАФ обратились коллеги из Греческой федерации футбола с просьбой делегировать команду рефери для работы на поединке Суперлиги Греции "Панатинаикос" - АЕК, в котором решится судьба места в зоне еврокубков.

Матч состоится 9 мая в Афинах на стадионе "Апостолос Николаидис". Главным арбитром встречи будет работать Евгений Арановский, а его ассистентами - Александр Жуков и Валентин Куцев.

"Такие приглашения - лучшее доказательство профессионализма наших рефери и качества их подготовки Комитетом арбитров УАФ, за что очень благодарен его команде во главе с Лучано Лучи", - отметил президент УАФ Андрей Павелко.

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В статье: Евгений Арановский
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Источник:
УАФ

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Комментарии (9)
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Лекарь (село Дарница)
07.05.2021 в 19:52
Надо и нам на решающие матчи приглашать иностранцев
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2021 в 19:44
Не удивило. Греция не менее корумпирована чем Украина. Нашли друг друга для решалова. В Англию наших, к примеру, не позовут.
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С.Карпович. (Ланівці)
07.05.2021 в 19:34
Напевне щось намутити треба.
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+2
0
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simargl (Чернигов)
07.05.2021 в 19:04
Это греки погорячились )))...
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
07.05.2021 в 18:52
А в Греции интересно вменяемые? Нашли у кого брать арбитров. Хотя если нужен "правильный" результат матча тогда впрочем по адресу.
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+3
0
oleg dynamo (львівська)
07.05.2021 в 18:48
є великий шанс що після гри маму Арановського будуть згадувати і греки...
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
07.05.2021 в 18:43
Та вже задовбали цими постійними згадками про Монзуль. А то, начебто, комусь з читачів не зрозуміло, що Арановський - це не Монзуль, і Жуков з Куцовим теж ні. Таке враження, що сайт діє за принципом: "Якщо Монзуль не згадати, то про суддів та суддівство ніхто читати не буде взагалі".
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+4
0
Litb@rski (Кёльн)
07.05.2021 в 18:32
Ну всё .....У нас лучшие арбитры ...надо всем петь асану итальяшке
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+2
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
07.05.2021 в 17:56
Монзуль же повинна Динамо судити)).
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+2
-1


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