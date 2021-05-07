Украинская бригада арбитров рассудит один из решающих матчей чемпионата Греции
Отметим, что УАФ делегировала в Грецию не Монзуль
В Комитет арбитров УАФ обратились коллеги из Греческой федерации футбола с просьбой делегировать команду рефери для работы на поединке Суперлиги Греции "Панатинаикос" - АЕК, в котором решится судьба места в зоне еврокубков.
Матч состоится 9 мая в Афинах на стадионе "Апостолос Николаидис". Главным арбитром встречи будет работать Евгений Арановский, а его ассистентами - Александр Жуков и Валентин Куцев.
"Такие приглашения - лучшее доказательство профессионализма наших рефери и качества их подготовки Комитетом арбитров УАФ, за что очень благодарен его команде во главе с Лучано Лучи", - отметил президент УАФ Андрей Павелко.
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