Украинская бригада арбитров рассудит один из решающих матчей чемпионата Греции

В Комитет арбитров УАФ обратились коллеги из Греческой федерации футбола с просьбой делегировать команду рефери для работы на поединке Суперлиги Греции "Панатинаикос" - АЕК, в котором решится судьба места в зоне еврокубков.

Матч состоится 9 мая в Афинах на стадионе "Апостолос Николаидис". Главным арбитром встречи будет работать Евгений Арановский, а его ассистентами - Александр Жуков и Валентин Куцев.

"Такие приглашения - лучшее доказательство профессионализма наших рефери и качества их подготовки Комитетом арбитров УАФ, за что очень благодарен его команде во главе с Лучано Лучи", - отметил президент УАФ Андрей Павелко.

Читайте такжеМонзуль будет работать на матчах Олимпиады