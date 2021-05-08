  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пятов летом покинет сборную Украины, УЕФА накажет клубы Суперлиги. Главные новости за 7 мая
В тренде

Пятов летом покинет сборную Украины, УЕФА накажет клубы Суперлиги. Главные новости за 7 мая

Общие новости
(2 голосов)

Состав молодежки, украинские арбитры в Греции, ничья "Черноморца" - все это в главных новостях за пятницу, 7-е мая

Пятов летом покинет сборную Украины, УЕФА накажет клубы Суперлиги. Главные новости за 7 мая

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 7 мая

Андрей Пятов покинет сборную Украины после Евро-2020

Капитан сборной Украины Андрей Пятов завершит международную карьеру летом. Об этом он сообщил в интервью Александру Денисову. Голкипер "сине-желтых" решил повесить международные бутсы на гвоздь после чемпионата Европы, который пройдет в июне. С большой долей вероятности, он попадет в заявку на данный турнир. Что интересно, у Пятова летом закончится контракт с "Шахтером", который до сих пор не был продлен. Существует вероятность, что Андрей сменит клуб или же завершит карьеру окончательно. За сборную Пятов отыграл 96 матчей.

Руслан Ротань объявил состав молодежки на Мемориал Лобановского

24-го мая украинская молодежная сборная начнет подготовку к турниру памяти Валерия Лобановского. Наставник команды определился со списком футболистом. Всего в заявку попало 24 футболиста, а еще 13 были включены в резервный список. Отметим, что в команде семь игроков "Динамо", четыре от "Мариуполя", три "Шахтера" и "Днепра-1". Помимо участия в турнире, юные "сине-желтые" проведут товарищеский матч против турецких одногодок.

Украинские арбитры будут работать на матче чемпионата Греции

На игре плей-офф первенства Греции, в которой "Панатинаикос" и "АЕК" будут разыгрывать место в еврокубках, будет работать украинская бригада арбитров. Главный судья матча - Евгений Арановский. Его помощники - Александр Жуков и Валентин Куцев. Отметим, что сам матч состоится в ближайшее воскресенье, девятого мая.

Наказанию быть. Заявление президента УЕФА об участниках Суперлиги

УЕФА наносит ответный удар по отношению к клубам, подписавших контракт с Суперлигой. Девять коллективов, которые сначала стали создателями нового турнира, а спустя сутки его покинули, заплатят "добровольно-принудительный" взнос на благо детей, молодежи и массового футбола в местных общинах Европы. Его сумма - 15 миллионов евро. Помимо этого, все девять клубов лишатся пяти процентов прибыли от еврокубкового сезона. Хуже дела у "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые Суперлигу до сих пор не покинули. Существует вероятность, что они будут исключены из Лиги Чемпионов на два сезона.

"Верес" укрепил лидерство, "Черноморец" оступился - результаты матчей Первой лиги

В пятницу состоялась большая часть матчей 25-го тура ПФЛ. В центральной игре "Черноморец" не сумел обыграть "Николаев". Команда Антонова проигрывала по ходу встречи и сумела сравнять счет лишь в компенсированное время. Отметим, что потеря очков не помешала одесситам остаться на втором месте. Лидер чемпионата "Верес" обыграл "Кристал", проведя целый тайм в большинстве, а "Волынь" и "Агробизнес" свои матчи проиграли, отдалившись от заветной тройки.

Названы лучшие футболисты еврокубковой недели

УЕФА подбивает итоги ответных полуфинальных матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Были названы лучшие футболисты стадии. Как и неделю назад, оба приза отправятся в Англию. В главном европейском турнире награду получит Рияд Марез, который помог "Ман Сити" пройти "ПСЖ", отметившись дублем во вторник. В ЛЕ самым ценным футболистом был назван Эдинсон Кавани. Несмотря на поражение "Роме", его "МЮ" сумел выйти в финал по сумме двух встреч, а сам уругваец забил дважды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
08.05.2021 в 07:24
Цікаво, чи дадуть йому зіграти ще хоч гру?
Ответить
0
0
Chvalua (Винница)
08.05.2021 в 08:27
Дадут. В одном из 3 товарняков перед Евро 100%
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...