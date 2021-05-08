Пятов летом покинет сборную Украины, УЕФА накажет клубы Суперлиги. Главные новости за 7 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 7 мая

Капитан сборной Украины Андрей Пятов завершит международную карьеру летом. Об этом он сообщил в интервью Александру Денисову. Голкипер "сине-желтых" решил повесить международные бутсы на гвоздь после чемпионата Европы, который пройдет в июне. С большой долей вероятности, он попадет в заявку на данный турнир. Что интересно, у Пятова летом закончится контракт с "Шахтером", который до сих пор не был продлен. Существует вероятность, что Андрей сменит клуб или же завершит карьеру окончательно. За сборную Пятов отыграл 96 матчей.

24-го мая украинская молодежная сборная начнет подготовку к турниру памяти Валерия Лобановского. Наставник команды определился со списком футболистом. Всего в заявку попало 24 футболиста, а еще 13 были включены в резервный список. Отметим, что в команде семь игроков "Динамо", четыре от "Мариуполя", три "Шахтера" и "Днепра-1". Помимо участия в турнире, юные "сине-желтые" проведут товарищеский матч против турецких одногодок.

На игре плей-офф первенства Греции, в которой "Панатинаикос" и "АЕК" будут разыгрывать место в еврокубках, будет работать украинская бригада арбитров. Главный судья матча - Евгений Арановский. Его помощники - Александр Жуков и Валентин Куцев. Отметим, что сам матч состоится в ближайшее воскресенье, девятого мая.

УЕФА наносит ответный удар по отношению к клубам, подписавших контракт с Суперлигой. Девять коллективов, которые сначала стали создателями нового турнира, а спустя сутки его покинули, заплатят "добровольно-принудительный" взнос на благо детей, молодежи и массового футбола в местных общинах Европы. Его сумма - 15 миллионов евро. Помимо этого, все девять клубов лишатся пяти процентов прибыли от еврокубкового сезона. Хуже дела у "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", которые Суперлигу до сих пор не покинули. Существует вероятность, что они будут исключены из Лиги Чемпионов на два сезона .

В пятницу состоялась большая часть матчей 25-го тура ПФЛ. В центральной игре "Черноморец" не сумел обыграть "Николаев" . Команда Антонова проигрывала по ходу встречи и сумела сравнять счет лишь в компенсированное время. Отметим, что потеря очков не помешала одесситам остаться на втором месте. Лидер чемпионата "Верес" обыграл "Кристал" , проведя целый тайм в большинстве, а "Волынь" и "Агробизнес" свои матчи проиграли, отдалившись от заветной тройки .