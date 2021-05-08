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Не без вклада Шевченко. Игорь Суркис рассказал о своем любимом клубе в Европе

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Как неожиданно!

Не без вклада Шевченко. Игорь Суркис рассказал о своем любимом клубе в Европе

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своими предпочтениями в европейском футболе:

"С того момента, когда Андрей Шевченко перешел в "Милан", так сложилось, что я болею за эту команду. Когда они играют, то я себя ловлю на мысли, что я за них по-прежнему переживаю", - сказал младший из братьев Суркисов.

Напомним, что "Милан" купил Андрея Шевченко в 1999-м году за 24 млн евро. Тогда Игорь Суркис работал в должности вице-президента "Динамо". Возглавил клуб он уже в 2002-м году, а в 2009-м смог на три сезона вернуть обладателя Золотого Мяча 2004-го года вновь в состав киевлян.

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В статье: Андрей Шевченко Игорь Суркис Милан
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Источник:
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