Провал Десны, заявление Каштру, крах Ювентуса и неудача ПСЖ. Главные новости за 9 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 9 мая

В последнем туре УПЛ не закрытым оставалось лишь один вопрос - кто сыграет в Лиге конференций в следующем сезоне, "Ворскла" или "Десна". Полтавчане играли на выезде с "Минаем", пропустили первыми, но еще до перерыва вышли вперед благодаря голам Кане и Кулача. В конце концов, матч так и завершился - 1:2 в пользу "Ворсклы".

А вот "Десна" выиграла первый тайм у "Мариуполя" благодаря голу Конопли, а после перерыва рассыпалась. Очеретько восстановил равновесие, Домбровский заработал красную и оставил черниговцев в меньшинстве, после чего Сикан оформил дубль, а Бондаренко поставил точку. 4:1 в пользу "Мариуполь" и "Десна" опустилась на шестое место. Еще в одной параллельной игре "Колос" был разгромлен "Динамо" 0:3 (Гармаш, Шапаренко, Миколенко), но коваливцы остались выше "Ворсклы" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных. Поэтому "Ворскла" стартует со второго раунда квалификации Лиги конференций, а "Колос" - с третьей.

"Заря" победила "Александрию" 2:1 - голами отметились Гладкий и Алефиренко у луганчан, и Ванат у александрийцев. "Шахтер" обыграл "Ингулец" благодаря голу Тете. "Львов" позволил "Олимпику" избежать поражения - на гол Ренана ответил Хамелюк. "Днепр-1" сыграл вничью 1:1 с "Рухом", при этом львовяне сравняли счет на 90 + 5-й ударом с пенальти.

После игры с "Ингульцом" португальский тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что покидает донецкий клуб. Напомним, что стороны не подписали новый контракт. Португалец признал, что сезон получился провальным, но объяснил это сменой поколений. Между тем авторитетные итальянские СМИ утверждают, что в ближайшее время "Шахтер" подпишет соглашение с Роберто Де Дзерби - 42-летним тренером "Сассуоло", которого считают одним из самых перспективных в Италии.

"Аталанта" играла в гостях с "Пармой", которая уже потеряла шансы на спасение. Счет уже на 12-й минуте классным дальним ударом открыл Руслан Малиновский. На 58-й украинский хавбек ушел отдыхать, а бергамцы в итоге победили 5:2. Это позволило "Аталанте" остаться на втором месте в турнирной таблице. Правда, у "Милан" такое же количество очков - россонери в 35-м туре разбили "Ювентус" 0:3. Старая Синьора упала на пятое место, впереди нее также "Наполи".

После ничьей между "Атлетико" и "Барселоной" в субботу "Реал" имел шанс выйти на первое место. Но для этого нужно было обыграть "Севилью", которая тоже могла вклиниться в борьбу за золото. Андалусцы забили первыми (Фернандо), пропустили от Асенсио, Ракитич снова вывел "Севилью" вперед, реализовав пенальти, но "Реал" ушел от поражения благодаря Эдену Азару, который забил на 90+4-й минуте! 35-й тур должен был стать переломным в чемпионате Испании, но в итоге все остались на своих местах - "Атлетико" лидирует, "Реал" и "Барса" отстают на два очка, "Севилья" на шесть.

"Вест Хэм" принимал "Эвертон" и пропустил от Калверт-Льюина в середине первого тайма. Отыграться молотобойцам не удалось, несмотря на выход Ярмоленко на замену на 73-й. Поэтому "Вест Хэм" все дальше от Лиги чемпионов. МЮ не хочет досрочно вручать титул "Сити" - красные дьяволы одержали волевую победу над "Астон Виллой". Проиграв первый тайм 0:1, во втором подопечные Сульшера забили трижды усилиями Фернандеша, Гринвуда и Кавани.

Важный результат зафиксирован во Франции. Там в 36-м туре "Пари Сен-Жермен" не смог обыграть "Ренн". Неймар забил с пенальти перед перерывом, но Гиррасси ответил с игры во втором тайме. Традиционно парижане завершали игру в меньшинстве - на этот раз красную получил Кимпембе. Таким образом, за два тура до окончания чемпионата ПСЖ отстает от "Лилля" на три очка.