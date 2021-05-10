Каштру покидает Шахтер, Малиновский забивает гол, Реал теряет очки. Главные новости за 9 мая. Аудио

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Результаты последнего тура Украинской Премьер-лиги, но и это не все наши новости на сегодня. Заявление Луиша Каштру об уходе из донецкого "Шахтера", потенциальное назначение Роберто Де Дзерби, гол Руслана Малиновского в Серии А, солидарность мадридского "Реала", игровое время для Андрея Ярмоленко и драма "Пари Сен-Жермен" в Лиге 1. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.