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Каштру покидает Шахтер, Малиновский забивает гол, Реал теряет очки. Главные новости за 9 мая. Аудио

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Каштру покидает Шахтер, Малиновский забивает гол, Реал теряет очки. Главные новости за 9 мая. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Результаты последнего тура Украинской Премьер-лиги, но и это не все наши новости на сегодня. Заявление Луиша Каштру об уходе из донецкого "Шахтера", потенциальное назначение Роберто Де Дзерби, гол Руслана Малиновского в Серии А, солидарность мадридского "Реала", игровое время для Андрея Ярмоленко и драма "Пари Сен-Жермен" в Лиге 1. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.05.2021 в 09:51
"Малиновский забивает гол" --- уже становится обыденностью а не новостью.
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