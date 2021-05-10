Малиновскому не надо в Интер, катастрофа Десны, кто после Шевы? | ТаТоТаке №225
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№225) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив провожают родную УПЛ и анализируют развязку последней интриги сезона - почему опозорилась "Десна"?
Кроме того, в выпуске - оригинальные итоги сезона в виде супер-батла между ведущими, новые детали по делу "Миная", миллион комплиментов Малиновскому, кто заменит Шевченко?
- Почему опозорилась Десна?
- Новые детали дела Миная
- Другие матчи тура
- Кто возглавит сборную после Шевченко?
- Что чудит Малиновский?
- Теплая история о Малиновском
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Источник:ТаТоТаке
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