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Малиновскому не надо в Интер, катастрофа Десны, кто после Шевы? | ТаТоТаке №225

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Малиновскому не надо в Интер, катастрофа Десны, кто после Шевы? | ТаТоТаке №225

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№225) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив провожают родную УПЛ и анализируют развязку последней интриги сезона - почему опозорилась "Десна"?

Кроме того, в выпуске - оригинальные итоги сезона в виде супер-батла между ведущими, новые детали по делу "Миная", миллион комплиментов Малиновскому, кто заменит Шевченко?

  • Почему опозорилась Десна?
  • Новые детали дела Миная
  • Другие матчи тура
  • Кто возглавит сборную после Шевченко?
  • Что чудит Малиновский?
  • Теплая история о Малиновском

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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