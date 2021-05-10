Малиновский попросил автографы игроков Ювентуса для ветерана Шахтера Рудакова
В честь 45-ти летия со дня матча "горняков" против туринского клуба
Фото: ФК Шахтер Донецк
Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, как украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попросил защитника и капитана "Ювентуса" Джорджо Кьеллини автографы туринского клуба для ветерана донецкого "Шахтера" Валерия Рудакова.
"Ветеран донецкого "Шахтера" Валерий Рудаков в честь 45-ти летия со дня матча "горняков" против "Ювентуса" попросил Руслана Малиновского, чтобы тот передал ему футболку Джорджо Кьеллини с автографами всех действующих футболистов туринского клуба.
И Кьеллини в раздевалке попросил автографы у всех игроков "старой синьоры", которые в этот момент там находились и при этом дал эту футболку Малиновскому, а он в свою очередь передал ее Рудакову", - рассказал Спиваковский.
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