Малиновский попросил автографы игроков Ювентуса для ветерана Шахтера Рудакова

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, как украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попросил защитника и капитана "Ювентуса" Джорджо Кьеллини автографы туринского клуба для ветерана донецкого "Шахтера" Валерия Рудакова.

"Ветеран донецкого "Шахтера" Валерий Рудаков в честь 45-ти летия со дня матча "горняков" против "Ювентуса" попросил Руслана Малиновского, чтобы тот передал ему футболку Джорджо Кьеллини с автографами всех действующих футболистов туринского клуба.

И Кьеллини в раздевалке попросил автографы у всех игроков "старой синьоры", которые в этот момент там находились и при этом дал эту футболку Малиновскому, а он в свою очередь передал ее Рудакову", - рассказал Спиваковский.