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Малиновский попросил автографы игроков Ювентуса для ветерана Шахтера Рудакова

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(3 голосов)

В честь 45-ти летия со дня матча "горняков" против туринского клуба

Малиновский попросил автографы игроков Ювентуса для ветерана Шахтера Рудакова

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, как украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попросил защитника и капитана "Ювентуса" Джорджо Кьеллини автографы туринского клуба для ветерана донецкого "Шахтера" Валерия Рудакова.

"Ветеран донецкого "Шахтера" Валерий Рудаков в честь 45-ти летия со дня матча "горняков" против "Ювентуса" попросил Руслана Малиновского, чтобы тот передал ему футболку Джорджо Кьеллини с автографами всех действующих футболистов туринского клуба.

И Кьеллини в раздевалке попросил автографы у всех игроков "старой синьоры", которые в этот момент там находились и при этом дал эту футболку Малиновскому, а он в свою очередь передал ее Рудакову", - рассказал Спиваковский.

Малиновский попросил автографы игроков Ювентуса для ветерана Шахтера Рудакова - изображение 1
Скриншот: ТаТоТаке
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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Валерий Рудаков Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.05.2021 в 12:27
Благородно со стороны Ювентуса.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.05.2021 в 11:21
Красава!
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