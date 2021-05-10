Ахметов: Сказали положительный тест на ковид - ребро закололо. Думаю: ох, ты смотри, уже как работает

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал о том, болел ли он коронавирусом.

- Вы болели коронавирусом?

- К счастью, пока нет. До той минуты, пока вы у меня не спросили, до этого не болел. Что будет дальше, поживем - увидим.



- Теперь я, если что, буду виноват.

Я уже слышал, что писали то, то, то... Один раз была ситуация: у меня было общение, и, как выяснилось, он был инфицирован, или заболел, как там правильно. На следующий день мне позвонил, но когда мне позвонил, сказал - у меня лицо сразу украсило любые поминки. Я сразу уже чувствовал, все симптомы собрались у меня сразу в одну секунду. И я уже чувствую, все болит.

Начинаю проверять, десять раз проверил - все хорошо, все нормально. Ну и в итоге, помню это, как сейчас, было, седьмого марта я сдал ПЦР, и показал мне тест - положительный. Ну я уже чувствую - все. Вот я уже чувствую - температура, все уже чувствую. До этого симптомов не было.

На следующий день сдаю - опять положительный. Ну уже все, думал, что у меня положительный тест, и уже вижу - меряют у меня сатурацию. Одно померяешь - одно показывает, другое - другое показывает, третье - третье. Короче, у меня уже три или четыре разных прибора, и на каждом пальце все время меряешь-меряешь, сидишь сутками меряешь.

В итоге по большому счету ничего нет. А я ж думал, может, как-то в легкой форме проходит у меня.

Потом, одиннадцатого числа, после десятого прошло там, я не помню, дней четыре-пять, я думаю - дай-ка я сдам ПЦР. Сдал ПЦР - все нормально, отрицательный. Ну, думаю, может быть, что-то не так теперь. Не знаешь, чему верить же. И каждый день я начал сдавать ПЦР, в течение 10-15 дней. Все время отрицательный. То есть все нормально. То есть я отделался легким испугом.

Ну и, я хочу тебе сказать, вот состояние очень и очень неприятное, когда тебе сказали: положительный, и ты уже идешь, уже сразу. Я, как сейчас, помню, вот тут ребро у меня закололо. Я уже думаю: ох, ты смотри, уже как работает. Ребра выламывает по большому-то счету. Вот так оно было.



- Спасибо вам. Я как заболел, вы набрали тут же, спросили, как там ощущения. Действительно страшно. Ну а прививаться, вот сейчас говорят…

- Ну говорят, все говорят, что надо прививаться.



- Вы еще не приняли решение?

- Уже практически принял, но вот жду момента", - рассказал Ахметов.