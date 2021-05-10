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Ярославский: Долги Металлиста? Ответственность должны взять на себя те, кто эти долги создал

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Бизнесмен уверен, что старые долги не помешают возрождению клуба

Ярославский: Долги Металлиста? Ответственность должны взять на себя те, кто эти долги создал

Новина українською

Александр Ярославский, который занимается возрожденим "Металлиста", заявил о том, что он не собирается платить долги старого клуба.

"Прежде всего должны взять на себя ответственность те, кто эти долги создал. Когда я уходил, то рассчитался со всеми (кажется, что последний был Гуйе, которому я заплатил обещанный миллион).

Долги точно не повлияют на деятельность нашего "Металлиста", а юристы займутся тем, чтобы этого не случилось", - заявил Ярославский.

Напомним, что Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курчено сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
football hub

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