Иванов обслужит финал кубка, Ингулец потеряет лучшего игрока. Главные новости за 10 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 10 мая.

Уже в ближайший четверг состоится финал матча за кубок Украины, в котором "Динамо" сыграет против "Зари". В понедельник была определена судейская бригада, которая будет на этой встрече. Главный арбитр - Юрий Иванов. Его ассистентами выступят Виктор Матяш и Семен Шлончак. Не обойдется финал и без Екатерины Монзуль, которая будет отвественна за ВАР.

В предпоследнем туре УПЛ разгорелся громкий скандал - "Минай" с опозданием вышел на поединок против "Шахтера", а сама игра могла не состояться. Причина - аномальные ставки на крупное поражение закарпатцев. Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщает, что комитет этики и честной игры УАФ подозревает команду сразу в нескольких сомнительных встречах. Они уже обратились в правоохранительные органы с просьбой открыть дело по четырем поединкам "Миная". Два из них против "Шахтера" в УПЛ, а еще два матча касаются молодежной команды.

Сергей Лавриненко теряет свое главное оружие. Форвард "Ингульца" Ника Ситчинава покинет клуб уже летом. Информацию подтвердил наставник команды, а также сам форвард. У грузинского игрока истекает контракт и стороны не смогли договориться о его продлении. Сам Ситчинава заявил, что хочет сменить обстановку, а его агент уже ведет переговоры с несколькими коллективами. Среди них фигурирует "Колос".

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с нападающим Эдинсоном Кавани. Опытный форвард поставил свою подпись в соглашении, которое рассчитано до лета 2022-го. После этого, с большой долей вероятности, он вернется на родину либо перейдет в "Бока Хуниорс". За "дьяволов" Кавани играет с осени 2020-го. За это время он успел отыграть 35 матчей и забить 15 голов. С его помощью команда Сульшера уверенно идет на втором месте в АПЛ, а также вышла в финал Лиги Европы.

Украинская премьер-лига подвела итоги 26-го тура, назвав лучшего наставника и лучшего футболиста. Тренерский приз получит Мирча Луческу. Его "Динамо" в последнем туре без особых проблем разгромило "Колос" со счетом 3:0. Самым ценным футболистом был назван юный Даниил Сикан , при помощи которого "Мариуполь" в последнем туре разгромил "Десну". Форвард отметился дублем.

Все идет к тому, что нынешний наставник "Баварии" Ханси Флик летом возглавит национальную сборную Германии. Нынешний наставник "Бундестим" Йоахим Лев летом покинет пост, а других претендентов, помимо Флика, сейчас нет. Как сообщает издание Abendzeitung München, Флику будет предложена сделка до лета 2024-го. Таким образом, он будет рулевым сборной на двух крупных турнирах - Чемпионате мира-2020 и Евро-2024. Отметим, что в "Баварии" Флика сменит молодой Юлиан Нагельсманн.