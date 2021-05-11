Рефери на финал Кубка, потеря Ингульца и лучшие в туре УПЛ. Главные новости за 10 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Судейские назначения на финал Кубка Украины, но и это не все наши новости на сегодня. Открытие дела по подозрительным поединкам от "Миная", Лавриненко теряет атакующую мощь "Ингульца", "Манчестер Юнайтед" продлевает трудовой договор с нападающим, а УПЛ выбирает лучшего тренера и самого ценного игрока последнего тура. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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