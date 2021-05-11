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Дема Коваленко: Грозный относился к игрокам как к собакам

Общие новости
(1 голосов)

Зацепиться в Запорожье у игрока так и не получилось

Дема Коваленко: Грозный относился к игрокам как к собакам

Новина українською

Экс-игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" Дмитрий "Дема" Коваленко поделился мнением о Вячеславе Грозном, с которым он работал в запорожском "Металлурге" в 2006 году.

"Я всегда хотел побыть дома, попробовать себя, быть ближе к родителям. Были разные финансовые вопросы и другие. Я понял, что в украинском футболе большая грязь. Еще тренер такой попался (Вячеслав Грозный – прим.). Не то что тяжелый. Неправильный человек.

Это тренер не для футбола. Таких людей не должно быть в футболе. Отношение к игрокам было как к собакам.

Но я не молчал, я всегда говорил все в лицо. Я с ним ссорился. И со старшим тренером ссорился. Я не мог видеть, как они относились к ребятам. Как в лесу или в зоопарке", – сказал Коваленко.

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В статье: Вячеслав Грозный Дмитрий Коваленко Металлург (Запорожье)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Maugli (Джунгли Африки)
11.05.2021 в 21:06
И морда у Грозного противная!
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+1
0
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c99baf (Харьков)
11.05.2021 в 21:29
У Поворознюка не меньше...
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