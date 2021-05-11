Дема Коваленко: Грозный относился к игрокам как к собакам
Зацепиться в Запорожье у игрока так и не получилось
Экс-игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" Дмитрий "Дема" Коваленко поделился мнением о Вячеславе Грозном, с которым он работал в запорожском "
"Я всегда хотел побыть дома, попробовать себя, быть ближе к родителям. Были разные финансовые вопросы и другие. Я понял, что в украинском футболе большая грязь. Еще тренер такой попался (Вячеслав Грозный – прим.). Не то что тяжелый. Неправильный человек.
Это тренер не для футбола. Таких людей не должно быть в футболе. Отношение к игрокам было как к собакам.
Но я не молчал, я всегда говорил все в лицо. Я с ним ссорился. И со старшим тренером ссорился. Я не мог видеть, как они относились к ребятам. Как в лесу или в зоопарке", – сказал Коваленко.
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