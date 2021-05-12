Зинченко – чемпион, голеадор для Динамо и контракт для Луческу. Главные новости за 11 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Манчестер Юнайтед" сделал соседей чемпионами, но и это не все наши новости на сегодня. Легендарный голкипер "Ювентуса" покидает Турин, Игорь Суркис предлагает контракт Мирче Луческу, киевское "Динамо" может подписать лучшего бомбардира УПЛ, Эмерик Ляпорт определился с национальной командой, а "Барселона", похоже, покидает чемпионскую гонку в Испании. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.