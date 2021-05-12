Зинченко опередил Шевченко и догнал Тимощука по количеству выигранных европейских трофеев

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в третий раз стал чемпионом АПЛ. Кроме чемпионата, украинец в составе "горожан" четыре раза брал Кубок Английской Лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.

Это позволило ему обогнать Андрея Шевченко, который за 10 лет игры в Европе за "Милан" и "Челси" завоевал восемь разных кубков.

Стоит добавить, что до конца сезона Александр может обойти еще и Анатолия Тимощука, который долгое время играл за "Зенит" и Баварию". У Тимощука и Шевченко победы в Лиге чемпионов есть. Более того, оба выигрывали еще и Суперкубок УЕФА.

Уже в конце этого месяца Зинченко может стать самым титулованным украинским футболистом по европейским трофеям. Для этого "Манчестер Сити" нужно победить "Челси" в финале Лиги чемпионов.