  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зинченко опередил Шевченко и догнал Тимощука по количеству выигранных европейских трофеев
В тренде

Зинченко опередил Шевченко и догнал Тимощука по количеству выигранных европейских трофеев

Общие новости
(2 голосов)

Алекс может стать титулованным украинским футболистом в случае победы в ЛЧ

Зинченко опередил Шевченко и догнал Тимощука по количеству выигранных европейских трофеев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в третий раз стал чемпионом АПЛ. Кроме чемпионата, украинец в составе "горожан" четыре раза брал Кубок Английской Лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.

Это позволило ему обогнать Андрея Шевченко, который за 10 лет игры в Европе за "Милан" и "Челси" завоевал восемь разных кубков.

Стоит добавить, что до конца сезона Александр может обойти еще и Анатолия Тимощука, который долгое время играл за "Зенит" и Баварию". У Тимощука и Шевченко победы в Лиге чемпионов есть. Более того, оба выигрывали еще и Суперкубок УЕФА.

Уже в конце этого месяца Зинченко может стать самым титулованным украинским футболистом по европейским трофеям. Для этого "Манчестер Сити" нужно победить "Челси" в финале Лиги чемпионов.

Читайте такжеЗинченко: К сожалению, забыл спросить у Шевченко, за кого он будет болеть в финале ЛЧ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...