Ахметов: Возвращение Игоря Коломойского в футбол? Было бы хорошо

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поделился мнением о возможном возвращении в футбол Игоря Коломойского.

- Не сделаете ли вы каких-то прогнозов о возвращении в футбол Игоря Коломойского?

- Тоже было бы хорошо. Я думаю, мы все помним, какой футбол показывал "Днепр", тот же "Металлист", "Шахтер". В то время все были хороши. А "Черноморец", а "Карпаты"? Тогда в то время ехать во Львов к "Карпатам"… Я не знаю, куда нам сложнее было ехать. Та же "Волынь"… Там Кварцяный по бровке бегал, и все футболисты у него были, под 2 метра ростом, понимаете? Он любит всех мощных, атлетичных, всегда у него физически команда была готова. Всегда тяжело было.

- Все перечисленные вами команды еще и вкладывали очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Это стабильно делал "Шахтер" и "Динамо". Но сейчас без, так называемого, "среднего класса" очень сложно лидерам вытягивать на себе таблицу коэффициентов.

- Сегодня та же "Заря", мне кажется, очень сильная команда, они прогрессируют. Очень большую работу проделали "Десна", "Ворскла", по крайней мере, в этом сезоне сделала шаг вперед. Надеюсь, наш чемпионат будет становиться лучше и лучше", - отметил Ахметов.