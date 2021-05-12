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Ахметов: Возвращение Игоря Коломойского в футбол? Было бы хорошо

Общие новости
(2 голосов)

Президент "Шахтера" не против возможного камбэка владельца "Днепра"

Ахметов: Возвращение Игоря Коломойского в футбол? Было бы хорошо

Фото: Деловая столица

Новина українською

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поделился мнением о возможном возвращении в футбол Игоря Коломойского.

- Не сделаете ли вы каких-то прогнозов о возвращении в футбол Игоря Коломойского?

- Тоже было бы хорошо. Я думаю, мы все помним, какой футбол показывал "Днепр", тот же "Металлист", "Шахтер". В то время все были хороши. А "Черноморец", а "Карпаты"? Тогда в то время ехать во Львов к "Карпатам"… Я не знаю, куда нам сложнее было ехать. Та же "Волынь"… Там Кварцяный по бровке бегал, и все футболисты у него были, под 2 метра ростом, понимаете? Он любит всех мощных, атлетичных, всегда у него физически команда была готова. Всегда тяжело было.

- Все перечисленные вами команды еще и вкладывали очки в таблицу коэффициентов УЕФА. Это стабильно делал "Шахтер" и "Динамо". Но сейчас без, так называемого, "среднего класса" очень сложно лидерам вытягивать на себе таблицу коэффициентов.

- Сегодня та же "Заря", мне кажется, очень сильная команда, они прогрессируют. Очень большую работу проделали "Десна", "Ворскла", по крайней мере, в этом сезоне сделала шаг вперед. Надеюсь, наш чемпионат будет становиться лучше и лучше", - отметил Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Игорь Коломойский Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
12.05.2021 в 13:17
краще б взагалі щоб ua футбол був без олігархів типа ахмєтових та коломойських, й усіляких ОпеЗеЖесніків суркісів
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
12.05.2021 в 13:57
И чемпионом был бы Колос.
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