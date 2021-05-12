УАФ намерена приравнять стимулирование команд к договорным матчам
Борьба УАФ со стимуляцией команд продолжается
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола выступил с разъяснениями по поводу запрета стимулирования команд третьими сторонами.
В разъяснении подчеркивается, что правило о запрете стимулирования участников матча третьими командами существует в европейском футболе уже очень долгое время и рассматривается как неправомерное регламентными нормами и дисциплинарными правилами УЕФА.
Стимулирование "влияет на развитие клубов", провоцирует "недобросовестную конкуренцию" и увеличивает риск игр "на контору".
Также отмечается, что такое вознаграждение (от третьих клубов) может рассматриваться и в качестве взятки, поскольку имеет целью влияние на качество игры футболистов.
В итоге, комитет подчеркивает, что УАФ в ближайшее время внесет предложение по изменению дисциплинарных правил, чтобы выделить стимулирование как разновидность договорных матчей.
Подробнее с разъяснением можно ознакомиться на официальном сайте УАФ.
Популярное сейчас
- Шахтер официально объявил об уходе Луиша Каштру
- СМИ: Днепр-1 рассматривает вариант с арендой футболиста Динамо
- Договорной матч и фарт киевлян. Решко и Кузнецов вспомнили финал Динамо - Заря 1974-го года
- Александрия ушла в бессрочный отпуск
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО