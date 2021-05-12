УАФ намерена приравнять стимулирование команд к договорным матчам

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола выступил с разъяснениями по поводу запрета стимулирования команд третьими сторонами.

В разъяснении подчеркивается, что правило о запрете стимулирования участников матча третьими командами существует в европейском футболе уже очень долгое время и рассматривается как неправомерное регламентными нормами и дисциплинарными правилами УЕФА.

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Стимулирование "влияет на развитие клубов", провоцирует "недобросовестную конкуренцию" и увеличивает риск игр "на контору".

Также отмечается, что такое вознаграждение (от третьих клубов) может рассматриваться и в качестве взятки, поскольку имеет целью влияние на качество игры футболистов.

В итоге, комитет подчеркивает, что УАФ в ближайшее время внесет предложение по изменению дисциплинарных правил, чтобы выделить стимулирование как разновидность договорных матчей.

Подробнее с разъяснением можно ознакомиться на официальном сайте УАФ.