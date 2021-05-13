Шахтёр прощается с Каштру, Атлетико шагает к титулу, серия Малиновского. Главные новости за 12 мая

UA-Футбол собрал для вас главные новости за среду, 12 мая.

"Шахтёр" попрощался с главным тренером команды Луишем Каштру. Португалец проработал с "горняками" два года, выиграв чемпионство Украины в дебютном сезоне с рекордным отрывом в 23 очка. Однако неудачи в нынешней кампании привели к тому, что клуб не стал продлевать контракт со специалистом. Всего под руководством Каштру "Шахтёр" провёл 84 игры: 51 победа, 16 ничьих, 17 поражений.

"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" (2:1), укрепив своё лидерство в Ла Лиге."Матрасники" дважды забили в первые полчаса усилиями Карраско и Корреа, на что баски сумели ответить лишь мячом Субельдии под занавес поединка. Теперь подопечным Диего Симеоне осталось обыграть "Осасуну" и "Вальядолид", чтобы выиграть второй чемпионский титул в нынешнем веке. В последний раз "матрасники" брали титул в сезоне 2013/14.

"Аталанта" победила "Беневенто" (2:0) в 36-м туре Серии А, сохранив за собой второе место в лиге. Руслан Малиновский при этом отличился результативной передачей на Луиса Муриэля, открывшего счёт в игре. Таким образом украинец продлил свою результативную серию в чемпионате Италии до 9 игр. За этот отрезок Руслан забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

"Челси" умудрился проиграть "Арсеналу" (0:1) на своём поле, обострив борьбу за зону Лиги Чемпионов в АПЛ. "Синие" остались на 4-й позиции, но "Ливерпуль" теперь отстает от команды Томаса Тухеля на одно очко по потерянным. "Вест Хэм" в трёх пунктах. Теперь "Челси" нужно обыгрывать "Лестер" и "Астон Виллу" в финальных турах, если они хотят выступать в самом престижном европейском турнире в следующем сезоне. Запасной вариант – победа в финале ЛЧ.

"Аль-Садд" объявил о продлении сотрудничества с Хави Эрнандесом. Новое соглашение сторон рассчитано на 2 сезона. Легенда "Барселоны" работает в Катаре с 2019-го года. Это его первый тренерский опыт. Судя по всему, в родном клубе Хави в ближайшее время не ждут, так что Рональд Куман может вздохнуть с облегчением. В нынешнем сезоне каталонец привёл "Аль-Садд" к 15-му титулу чемпионов страны в истории клуба.

УЕФА начал расследование в отношении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" по делу о Суперлиге. Напомним, эти три клуба все ещё не вышли из этого проекта, в связи с чем против них открыли дело. Девять других клубов-основателей Суперлиги официально вышли из проекта ещё в первые дни. Они уже договорились с о возвращении УЕФА, их накажут штрафом в 15 млн и урезанием доходов от еврокубков. А вот "Барсу", "Реал" и "Ювентус", судя по всему, ждут более серьезные санкции.

Также в УЕФА в среду определились с бригадой арбитров на предстоящий финал Лиги Чемпионов между "Челси" и "Манчестер Сити". Решающую встречу между английскими клубами рассудит испанец Мигель Матеу Лаос. Это первый финал в карьере 44-летнего рефери. Матеу Лаосу будут помогать соотечественники Пау Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Финал ЛЧ между "Манчестер Сити" и "Челси" состоится в субботу, 29 мая. Место проведения назовут вскоре.