Каштру покинул Шахтер, Малиновский отдал пас, Атлетико победил. Главные новости за 12 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеШахтёр прощается с Каштру, Атлетико шагает к титулу, серия Малиновского. Главные новости за 12 мая
Луиш Каштру официально ушел из донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Успехи мадридского "Атлетико", результативное действие Руслана Малиновского, осечка "Челси", дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Хави остается в Катаре, УЕФА определяется с арбитром на финальный поединок Лиги чемпионов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.05.2021 в 09:31
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