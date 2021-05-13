Каштру покинул Шахтер, Малиновский отдал пас, Атлетико победил. Главные новости за 12 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Луиш Каштру официально ушел из донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Успехи мадридского "Атлетико", результативное действие Руслана Малиновского, осечка "Челси", дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Хави остается в Катаре, УЕФА определяется с арбитром на финальный поединок Лиги чемпионов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.