Динамо выиграло Кубок, отставка Шарана, Ливерпуль сильнее МЮ. Главные новости за 13 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 13 мая

Киевское “Динамо” минимально переиграло “Зарю” в финальном матче Кубка Украины и сезон 2020/21 заканчивает с треблом, выиграв все домашние трофеи (Суперкубок, УПЛ, Кубок). Основное время игры, проходившей в Тернополе, закончилось со счетом 0:0, и команды вынуждены были играть овертайм. В нем единственный гол забил Виктор Цыганков, воспользовавшись пасом Жерсона. Также Цыганков мог забивать второй гол, но не реализовал пенальти. В итоге – 1:0, “Динамо” в 13-й раз выиграло Кубок Украины.

Руководство “Александрии” и главный тренер Владимир Шаран приняли решение о завершении сотрудничества. Подготовку к следующему сезону команда начнет с новым главным тренером. Шаран возглавлял главную “Александрию” в общей сложности десять лет: с января 2010 года по декабрь 2011 года, и с 2013 года до вчера. “Мне и моему тренерскому штабу нужен перерыв. Было очень тяжело психологически”, – сказал 49-летний тренер.

В последнем матче 36-го тура “Реал” Мадрид смог разгромить на выезде “Гранаду”, несмотря на большие кадровые проблемы. За “бланкос” забивали Модрич, Родриго, Одриосола и Бензема, “Гранада” смогла ответить только мячом Молины – 4:1. За два тура до финиша “Реал” отстает от лидера “Атлетико” на два очка, и опережает третью “Барселону” на два пункта.

Финал Лиги чемпионов между “Челси” и “Манчестер Сити” состоится не в Стамбуле, как планировалось изначально, а в Порту, на стадионе “Драгау”. Решение о переносе матча было принято из-за включения Турции в "красный список" Великобритании. Рассматривался вариант с переносом игры на “Уэмбли”, но Великобритания отказалась снимать карантинные ограничения для организаторов и гостей финала. Финал ЛЧ состоится 29 мая. Клубы финалисты получат по шесть тысяч билетов для своих болельщиков.

“Ливерпуль” смог переиграть “Манчестер Юнайтед” в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. “Юнайтед” забил в поединке первым (Фернандеш), но сначала Жота сравнял счет, а затем Фирмино сделал дубль. Рэшфорд вернул интригу в матч, отыграв один гол, но последнее слово осталось за “Ливерпулем”. Салах сделал счет 4:2 и принес “красным” важную победу в борьбе за топ-4.

“Боруссия” Дортмунд в пятый раз в своей истории выиграла Кубок Германии, переиграв во вчерашнем финале “РБ Лейпциг” со счетом 4:1. Звездами вечера были Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо, оформившие по дублю, “Лейпциг” ответил только мячом Ольмо. И.о. тренера “Боруссии” Эдин Терзич выиграл первый трофей в карьере, Юлиан Нагельсманн пока остается без наград.

Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро близок к переходу в "Барселону" на правах свободного агента. Каталонский клуб и агент 32-летнего аргентинца достигли принципиальной договоренности о переходе. Контракт будет подписан на два года, информирует Diario Sport.