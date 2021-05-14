Требл Динамо, уход Шарана и переезд Агуэро в Каталонию? Главные новости за 13 мая. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Киевское "Динамо" взяло все трофеи на внутренней арене, но и это не все наши новости на сегодня. Владимир Шаран покидает "Александрию", "Реал" продолжает погоню за "Атлетико", финал ЛЧ сменил дислокацию. Также о победе "Ливерпуля" на "Олд Траффорд", успехе "Боруссии Д" и переезде Серхио Агуэро. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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