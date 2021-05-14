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Динамо берет Кубок, интервью Ахметова и Ярославского, райдер Де Дзерби, курс Довбика | ТаТоТаке №226

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Динамо берет Кубок, интервью Ахметова и Ярославского, райдер Де Дзерби, курс Довбика | ТаТоТаке №226

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№226) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют последний матч сезона в украинском футболе - "Динамо" в финале Кубка Украины спокойно обыграло "Зарю". Почему не было интриги? Что натворил с составом Скрипник? Кто лучший игрок матча?

Кроме того, в выпуске - Что не так с интервью Ахметова и Ярославского? Куда перейдут Кулач и Довбик? Сколько игроков Сассуоло окажется в "Шахтере"?

  • С билетами в Тернополе чудили
  • Скрипник всех удивил
  • Что с Абу Ханной?
  • Заря больше билась, чем играла в футбол
  • Судью купили или нет?
  • Самый важный эпизод игры
  • Уникальная история о Луческу
  • Скрипнику нужно уходить?
  • Не смотрите интервью Ахметова!
  • Где Дзерби притащит в Шахтер половину Сассуоло?
  • Ярославский обнаглел крайне
  • Куда пойдет Довбик?
  • Трансфер Кулача в Динамо

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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