Динамо берет Кубок, интервью Ахметова и Ярославского, райдер Де Дзерби, курс Довбика | ТаТоТаке №226
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№226) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют последний матч сезона в украинском футболе - "Динамо" в финале Кубка Украины спокойно обыграло "Зарю". Почему не было интриги? Что натворил с составом Скрипник? Кто лучший игрок матча?
Кроме того, в выпуске - Что не так с интервью Ахметова и Ярославского? Куда перейдут Кулач и Довбик? Сколько игроков Сассуоло окажется в "Шахтере"?
- С билетами в Тернополе чудили
- Скрипник всех удивил
- Что с Абу Ханной?
- Заря больше билась, чем играла в футбол
- Судью купили или нет?
- Самый важный эпизод игры
- Уникальная история о Луческу
- Скрипнику нужно уходить?
- Не смотрите интервью Ахметова!
- Где Дзерби притащит в Шахтер половину Сассуоло?
- Ярославский обнаглел крайне
- Куда пойдет Довбик?
- Трансфер Кулача в Динамо
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Источник:ТаТоТаке
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