Динамо берет Кубок, интервью Ахметова и Ярославского, райдер Де Дзерби, курс Довбика | ТаТоТаке №226

В новом выпуске ТаТоТаке (№226) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют последний матч сезона в украинском футболе - "Динамо" в финале Кубка Украины спокойно обыграло "Зарю". Почему не было интриги? Что натворил с составом Скрипник? Кто лучший игрок матча?

Кроме того, в выпуске - Что не так с интервью Ахметова и Ярославского? Куда перейдут Кулач и Довбик? Сколько игроков Сассуоло окажется в "Шахтере"?