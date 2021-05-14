Источник: Динамо U21 расформируют - клуб не будет заявляться в Первую лигу

Перед началом нового сезона команда "Динамо" U21 будет расформирована. Молодежка киевского клуба не будет заявлять "Динамо-2" в Первую лигу. Вопрос о дальнейшей судьбе каждого молодого игрока будет решаться индивидуально.

"Руководством "Динамо" принято окончательное решение — никакого "Динамо-2" в Первой лиге не будет, предложение УАФ отклонено. Молодежная команда U-21 расформировывается. С каждым отдельным игроком в ближайшие дни индивидуально решится вопрос о дальнейшей судьбе.

Вопрос о фарм-клубе актуален. Для его окончательного решения ожидаем окончания турнира в первом дивизионе.

У Юрия Мороза (главного тренера "Динамо" U-21 — прим.) намечается два варианта — возглавить U-19 или же новый фарм-проект", — сказано в Динамо Киев Inside.