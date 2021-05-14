Источник: Динамо U21 расформируют - клуб не будет заявляться в Первую лигу
Судьба каждого футболиста будет решаться индивидуально
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Перед началом нового сезона команда "Динамо" U21 будет расформирована. Молодежка киевского клуба не будет заявлять "Динамо-2" в Первую лигу. Вопрос о дальнейшей судьбе каждого молодого игрока будет решаться индивидуально.
"Руководством "Динамо" принято окончательное решение — никакого "Динамо-2" в Первой лиге не будет, предложение УАФ отклонено. Молодежная команда U-21 расформировывается. С каждым отдельным игроком в ближайшие дни индивидуально решится вопрос о дальнейшей судьбе.
Вопрос о фарм-клубе актуален. Для его окончательного решения ожидаем окончания турнира в первом дивизионе.
У Юрия Мороза (главного тренера "Динамо" U-21 — прим.) намечается два варианта — возглавить U-19 или же новый фарм-проект", — сказано в Динамо Киев Inside.
Напомним, что со следующего сезона чемпионат U21 прекращает свое существование.
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