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Источник: Динамо U21 расформируют - клуб не будет заявляться в Первую лигу

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(1 голосов)

Судьба каждого футболиста будет решаться индивидуально

Источник: Динамо U21 расформируют - клуб не будет заявляться в Первую лигу

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Перед началом нового сезона команда "Динамо" U21 будет расформирована. Молодежка киевского клуба не будет заявлять "Динамо-2" в Первую лигу. Вопрос о дальнейшей судьбе каждого молодого игрока будет решаться индивидуально.

"Руководством "Динамо" принято окончательное решение — никакого "Динамо-2" в Первой лиге не будет, предложение УАФ отклонено. Молодежная команда U-21 расформировывается. С каждым отдельным игроком в ближайшие дни индивидуально решится вопрос о дальнейшей судьбе.

Вопрос о фарм-клубе актуален. Для его окончательного решения ожидаем окончания турнира в первом дивизионе.

У Юрия Мороза (главного тренера "Динамо" U-21 — прим.) намечается два варианта — возглавить U-19 или же новый фарм-проект", — сказано в Динамо Киев Inside.

Напомним, что со следующего сезона чемпионат U21 прекращает свое существование.

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В статье: Юрий Мороз Динамо U-21 (Киев)
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Комментарии (7)
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Nelviv`yanyn (Малорос)
14.05.2021 в 14:05
Ну и дурачки. В Испании, Германии двойки нормально играют, наполняют лиги количеством и в то же время закаляют молодых футболистов в игре с мужиками, а не только ровесниками, как это было в молодежном чемпионате.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
14.05.2021 в 14:03
Наверное, лучше Динамо-2, чем фарм, типа черножопца. С другой стороны, уровень ДК-2 это первая лига, не выше. Наверное, самых перспективных стоит забрать в главную команду, а прочих - раздать по арендам. Либо за границу, либо в клубы ПЛ. Но не в первую лигу.
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 13:02
Це такий розвиток динамівської молоді?
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
14.05.2021 в 12:22
За границу уедут
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
14.05.2021 в 12:13
ЧО отпадает или ещё не договорились с Климом --команда без стадиона
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0
0
lightning (Одесса)
14.05.2021 в 12:00
Совы улетели на йух....
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+2
-5
avatar
K-Spirit (Киев)
14.05.2021 в 13:03
Это в Одессу что-ли?
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+2
0


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