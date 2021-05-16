Триумф Лестера, гол+пас Малиновского, достижения Левандовского. Главные новости за 15 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 15 мая

"Аталанте" в борьбе за место в Лиге Чемпионов нельзя было терять очки в поединке с "Дженоа". Первый тайм получился более чем убедительным для команды Гасперини. Уже в дебюте Дуван Сапата открыл счет с паса Руслана Малиновского, а через несколько минут отдал ему долг - украинец отличился сам. Перед перерывом счет стал 0:3 в пользу "Аталанты". Во втором тайме Малиновский покинул поле на 57-й минуте, а игра завершилась со счетом 3:4 в пользу команды из Бергамо. Руслан повторил показатель результативности прошлого сезона, сейчас у него восемь забитых голов в чемпионате, а еще 12 ассистов, что является лучшим показателем лиги.

Центральный матч в предпоследнем туре Серии А сыграли в Турине, где "Ювентус" принимал "Интер". Роналду открыл счет, Лукаку забил ответный с пенальти, но Куадрадо вновь вывел Старую Синьору вперед. Во втором тайме "Ювентус" остался в меньшинстве после удаления Бентанкура, Кьеллини забил автогол, но все же смог вырвать победу - Куадрадо реализовал пенальти. 3:2 в пользу команды Пирло, которая опередила "Наполи", но неаполитанцы играют в воскресенье. Паулу Фонсека напоследок одержал победу в Римском дерби - его "Рома" победила 2:0 (Мхитарян, Педро).

Томас Тухель удивил всех, выведя "Челси" в два финале. Однако первый из них – финал Кубка Англии - лондонцы проиграли. "Лестер Сити" одержал минимальную победу, которую обеспечил невероятный дальний удар Юре Тилеманс. Кубок Англии разыгрывается 137 лет и впервые его завоевали именно лисы.

"Бавария" уже в статусе чемпиона позволила сыграть себе вничью 2:2 с "Фрайбургом". Один из мячей, еще в первом тайме реализовав пенальти, забил польский форвард Роберт Левандовский. Таким образом, он повторил рекорд другой легенды "Баварии" Герда Мюллера, который в сезоне 1971/72 в течение чемпионата забил 40 мячей. У Левандовского будет еще матч с "Аугсбургом", чтобы превзойти "бомбардира нации". Между тем, "Айнтрахт" кажется отказался от Лиги Чемпионов, проиграв "Шальке" 3:4. Команда из Франкфурта отстает от "Боруссии" на один балл, при этом дортмундцы свой матч сыграют в воскресенье.

Неделю назад Златан получил травму колена в поединке против "Ювентуса". Повреждение оказалось непростым, для восстановления форварду понадобится по крайней мере шесть недель. Поэтому Ибрагимович лично сообщил тренеру сборной Швеции, что не сыграет в финальной части Чемпионата Европы, которая стартует 11 июня. Добавим, что Златан вернулся в сборную после длительной паузы в марте.

В 26-м туре украинской Первой лиги встречались претенденты на повышение в классе - "Агробизнес" и "Черноморец". Развязка в упорном поединке произошла перед финальным свистком, когда команда с Волочиска забила гол с пенальти (Черненко). Одесситы спасти ничью не смогли. Поэтому "Агробизнес" опередил "Металлист 1925", который сегодня встретится с лидером "Вересом". Недалеко от лидирующей группы располагается "Николаев", который вчера победил "Кремень" 2:0. От третьей строчки николаевцы отстают на пять очков.