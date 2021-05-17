Разгром Вереса, потери сборной Украины, гол вратаря Ливерпуля. Главные новости за 16 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 16 мая

Центральным матчем 26-го тура в Первой лиге стала встреча между главными претендентами на путевки в УПЛ. "Верес" в случае победы досрочно обеспечил бы себе место в элите. Но харьковчане испортили планы команды Юрия Вирта. Финальный свисток зафиксировал победу "Металлиста 1925" со счетом 4:1. Харьковчане вернулись на третье место в турнирной таблице, сократив отставание от лидера до восьми очков. Также отмечаем победу "Волыни" над "Горняк-Спорт" со счетом 2:0. Луцкая команда пятая, по потерянным очкам она отстает от "Металлиста 1925" на четыре балла.

С Виталием Миколенко все в порядке - он уже тренируется наравне со всеми. А вот двое других динамовцев сборной на Евро уже не помогут. Речь о Шепелеве и Андриевском. Также Шевченко ожидает, что на второй тренировочный сбор уже приедет Евгений Коноплянка, пока он находится в Киеве под наблюдением врача. У Шапаренко и Беседина микротравмы, за 2-3 дня они будут в строю.

В Бельгии команды разделились на группы, которые решают разные задачи. "Гент" и "Мехелен" ведут борьбу за путевку в Лигу конференций. "Гент" благодаря Безусу и Яремчуку разгромил "Остенде" 4:0. Безус оформил дубль, первый гол он забил с паса Яремчука. "Мехелен" победил "Стандард" 3:1. Впервые с февраля отметился голом Марьян Швед, вышедший на замену еще в первом тайме. Команда Шведа пока опережает "Гент" на два очка. Соболь отыграл весь матч за "Брюгге" и помог победить 2:1. Для чемпионства осталось одержать одну победу.

В Английской Премьер-лиге до сих пор не определено, кто в следующем сезоне сыграет в Лиге Чемпионов. В частности, на четвертое место активно посягает "Ливерпуль", который после 36-го тура отстает от "Челси" только на одно очко. Могло бы быть хуже, если бы не голкипер мерсисайдцев. В игре с "Вест Бромвичем" при счете 1:1 Алиссон на 90+5-й минуте пошел на подачу углового и забил головой! А "Челси" в следующем туре будет играть с "Лестером", поэтому у команды Клоппа отличные шансы подняться в первую четверку. "Тоттенхэм", победив "Вулверхэмптон" 2:0, закрепился на шестой строчке.

Впервые за много лет "Барселона" финиширует в Испании ниже второго места. В предпоследнем туре команда Кумана открыла счет в матче с "Сельтой" (Месси забил свой 30-й гол в чемпионате), но в итоге проиграла 1:2, пропустив решающий на 89-й. Заставили поволноваться своих болельщиков и футболисты "Атлетико". Они пропустили от "Осасуны" на 75-й, на 82-й сравняли, а на 88-й Луис Суарес принес победу. Чтобы стать чемпионом, команде Симеоне нужно в последнем туре победить "Вальядолид". "Реал" все еще надеется на чудо - сливочные обыграли "Атлетик" благодаря голу Начо. Они отстают на два балла, но в последнем туре сыграют с "Вильярреалом", который в воскресенье разбил "Севилью" 4:0 (хет-трик Бакки).

В самый ответственный момент россонери ошиблись. Команда Стефано Пиоли не смогла обыграть "Кальяри" - ничья 0:0. Поэтому "Милан" догнал "Наполи", который обыграл "Фиорентину" 2:0. В последнем туре "Милану" играть с "Аталантой" за серебро, при этом если "Наполи" и "Ювентус" победят, а красно-черные проигрывают, именно они окажутся на пятом месте.

Очень мощный ход набрали дортмундцы под конец чемпионата. Матч с "Майнцем" стал седьмым победным подряд. "Боруссия" победила 3:1 и даже обошла "Вольфсбург", поднявшись на третье место. Волки покусали, но не одолели РБ "Лейпциг". Быки проиграли первый тайм 0:2, но отыгрались после перерыва. Первая четверка в Бундеслиге уже не изменится. "Бавария" - чемпион, "Лейпциг" - второй, "Вольфсбург" и "Боруссия" заочно разыграют бронзу в последнем туре.