Гол вратаря Ливерпуля, кадры сборной Украины и финиш в Ла Лиге. Главные новости за 16 мая. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРазгром Вереса, потери сборной Украины, гол вратаря Ливерпуля. Главные новости за 16 мая
Розыгрыш путевок в ЛЧ и в высшие дивизионы происходит почти в каждой лиге, но и это не все наши новости на сегодня. Кадровая ситуация в главной команде страны и результативные действия украинцев в Бельгии. Испорченные планы "Вереса", подвиг Алиссона, поражение "Барселоны", паритет "Милана". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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