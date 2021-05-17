Гол вратаря Ливерпуля, кадры сборной Украины и финиш в Ла Лиге. Главные новости за 16 мая. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 мая – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Розыгрыш путевок в ЛЧ и в высшие дивизионы происходит почти в каждой лиге, но и это не все наши новости на сегодня. Кадровая ситуация в главной команде страны и результативные действия украинцев в Бельгии. Испорченные планы "Вереса", подвиг Алиссона, поражение "Барселоны", паритет "Милана". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.