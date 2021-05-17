Андрей Шевченко сообщил, что его книга появится в Украине

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью "Великого футбола" рассказал, когда можно будет купить его книгу в Украине.

"Один из книжных домов Украины уже выиграл тендер, поэтому книжка однозначно появится. Для меня важно, чтобы она была правильно переведена. Переводчик будет играть здесь большую роль, я непосредственно буду в этом участвовать.

В Италии книга добилась определенного успеха, мне приятно. Мы с Алессандро Альчато писали ее 6-7 месяцев, внутри ее кусочек моей души. Очень серьезно отнесся к этому проекту. Это не просто биография, там раскрыты некоторые моменты моей футбольной карьеры, жизни, переживаний и впечатлений.

Сейчас я проведу переговоры по поводу того, кто будет переводить эту книгу, как она будет продаваться. Очень важно, чтобы цена была соответствующая. Книжный дом, который купил права на нее, очень правильно поступил. Я думаю, что цена будет приемлема для нашего рынка", – сказал Шевченко.