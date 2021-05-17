Жилстрой-1 досрочно завоевал чемпионство среди женских команд

Харьковский клуб "Жилстрой-1" досрочно стал чемпионом Украины среди женских команд нынешнего сезона.

Победив на выезде "Ладомир" (6:2), "Жилстрой-1" за два тура до финиша стал недосягаемым для конкурентов из "Жилстроя-2" и оформил очередное, десятое чемпионство в истории клуба.

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Кроме золотых наград, подопечные Валентины Котик завоевали путевку в женскую Лигу чемпионов следующего сезона. Жеребьевка первого и второго раундов турнира, который пройдет в обновленном формате, состоится 21 июня.