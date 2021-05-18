Хачериди тренируется со сборной ветеранов

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди принял участие в тренировке сборной Украины среди ветеранов.

На данный момент Евгений находится в поисках нового клуба, поэтому решил поддержать форму с командой ветеранов.

Также в тренировке приняли бывшие игроки и тренеры "Динамо" Александр Хацкевич и Максим Шацких.

Напомним, что последним клубом Хачериди было "Динамо" Брест, которое он покинул в конце января.