Хачериди тренируется со сборной ветеранов
С Хацкевичем и Шацких
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Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди принял участие в тренировке сборной Украины среди ветеранов.
На данный момент Евгений находится в поисках нового клуба, поэтому решил поддержать форму с командой ветеранов.
Также в тренировке приняли бывшие игроки и тренеры "Динамо" Александр Хацкевич и Максим Шацких.
Напомним, что последним клубом Хачериди было "Динамо" Брест, которое он покинул в конце января.
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Источник:facebook.com
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