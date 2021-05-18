  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Хачериди тренируется со сборной ветеранов
В тренде

Хачериди тренируется со сборной ветеранов

Общие новости
(1 голосов)

С Хацкевичем и Шацких

Хачериди тренируется со сборной ветеранов

facebook.com/footballveterans

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди принял участие в тренировке сборной Украины среди ветеранов.

На данный момент Евгений находится в поисках нового клуба, поэтому решил поддержать форму с командой ветеранов.

Также в тренировке приняли бывшие игроки и тренеры "Динамо" Александр Хацкевич и Максим Шацких.

Напомним, что последним клубом Хачериди было "Динамо" Брест, которое он покинул в конце января.

Хачериди тренируется со сборной ветеранов - изображение 1Хачериди тренируется со сборной ветеранов - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Шацких Евгений Хачериди Александр Хацкевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...