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Цыганык: Маркевич никуда не уйдет из комитета сборных. Его работой в УАФ довольны

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Цыганык: Маркевич никуда не уйдет из комитета сборных. Его работой в УАФ довольны

xsport.ua

Новина українською

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич не планирует покидать свой пост. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.

"Насколько мне известно, в УАФ довольны работой Маркевича, и он продолжит работу в этом комитете… И сейчас он с работой.

Да, он хочет кого-то возглавить, он неоднократно об этом говорил, но его статус не позволяет возглавить команду уровнем ниже "Динамо" или "Шахтера". Это клубы с серьезными заданиями. У него такие амбиции. И это нормальные, здоровые амбиции. Он был бы полезен для этих команд.

Поэтому сейчас говорить о том, что кого-то возглавит Маркевич… У меня нет такой информации. Я точно знаю, что он никуда не уйдет из комитета", — сказал Цыганык.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Маркевича на его должности может заменить Алексей Михайличенко, в случае если Мирон Богданович уйдет на клубную работу либо просто решит отдохнуть в силу возраста.

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В статье: Мирон Маркевич Игорь Цыганык УАФ
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Источник:
Football Hub

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