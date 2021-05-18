Цыганык: Маркевич никуда не уйдет из комитета сборных. Его работой в УАФ довольны

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич не планирует покидать свой пост. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.
"Насколько мне известно, в УАФ довольны работой Маркевича, и он продолжит работу в этом комитете… И сейчас он с работой.
Да, он хочет кого-то возглавить, он неоднократно об этом говорил, но его статус не позволяет возглавить команду уровнем ниже "Динамо" или "Шахтера". Это клубы с серьезными заданиями. У него такие амбиции. И это нормальные, здоровые амбиции. Он был бы полезен для этих команд.
Поэтому сейчас говорить о том, что кого-то возглавит Маркевич… У меня нет такой информации. Я точно знаю, что он никуда не уйдет из комитета", — сказал Цыганык.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что Маркевича на его должности может заменить Алексей Михайличенко, в случае если Мирон Богданович уйдет на клубную работу либо просто решит отдохнуть в силу возраста.