Цыганык: Маркевич никуда не уйдет из комитета сборных. Его работой в УАФ довольны

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич не планирует покидать свой пост. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.

"Насколько мне известно, в УАФ довольны работой Маркевича, и он продолжит работу в этом комитете… И сейчас он с работой.

Да, он хочет кого-то возглавить, он неоднократно об этом говорил, но его статус не позволяет возглавить команду уровнем ниже "Динамо" или " Шахтера ". Это клубы с серьезными заданиями. У него такие амбиции. И это нормальные, здоровые амбиции. Он был бы полезен для этих команд.

Поэтому сейчас говорить о том, что кого-то возглавит Маркевич… У меня нет такой информации. Я точно знаю, что он никуда не уйдет из комитета", — сказал Цыганык.