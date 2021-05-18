Сборная сыграет в Днепре, интерес к Реброву, решение Тер Штегена. Главные новости за 17 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 17 мая

По информации СМИ, УАФ ведет переговоры с властями о допуске болельщиков на ближайшие товарищеские матчи сборной Украины. 23 мая сине-желтые в Харькове сыграют с Бахрейном, третьего июня команда Шевченко примет Северную Ирландию в Днепре, а седьмого июня снова в Харькове встретится с Кипром.

Похоже, приход Роберто Де Дзерби в "Шахтер" уже дело решенное. СМИ уже даже объявили зарплату итальянского тренера - донецкий клуб готов ему платить 4 млн евро за сезон с учетом бонусов. Также в Италии говорят, что "Шахтер" хочет купить центрального полузащитника Мануэля Локателли. Тот даже в сборную Италии вызывается с осени прошлого года и успел наиграть в составе Скуадры Адзурры 9 матчей и забил один гол. Впрочем, "Шахтеру" придется заплатить немалую сумму - речь идет о 35 млн евро.

Один из греческих грандов - афинский АЕК - стремится пригласить на пост главного тренера Сергея Реброва. В клубе недовольны четвертым местом, на котором финишировала команда, поэтому хотят перемен. Украинский тренер "Ференцвароша" - один из двух главных претендентов. Напомним, что у Реброва еще год действует контракт с венгерским клубом, за АЕК выступают трое украинцев - Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

Один из лучших голкиперов Европы - Марк-Андре Тер Штеген - объявил, что пропустит Евро-2021. 20-го мая он планирует сделать операцию на колене, поэтому в Бундестим страж ворот "Барселоны" не поедет. В общем, позиция Тер Штегена понятна - голкипер явно не хочет сидеть на скамейке запасных. Вряд ли Йоахим Лев доверил бы ему место в старте, учитывая форму Мануэля Нойера.

Дыма без огня не бывает - слишком активно начали писать в СМИ о том, что Зинедин Зидан покинет Мадрид. В "Реале" решили сыграть на опережение, поэтому начали консультации с другими тренерами, которые могли бы возглавить клуб. Первый кандидат - бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также боссы "Реала" провели собеседование с Раулем, который возглавляет дубль мадридского клуба. Легендарному форварду бланкос поступило предложение возглавить немецкий "Айнтрахт", поэтому в "Реале" решили дать понять Раулю, что на него в будущем рассчитывают.

Игрок "Вулверхэмптон" Макс Килман лично сообщил, что получил украинский паспорт. Впрочем, за сборную Украины он, напомним, играть не может, ведь в свое время был заигран за сборную Англии по футзалу. ФИФА соответственно запретила выступать за сине-желтых.